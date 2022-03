A-Klasse 6: De Prato trifft bei Moosach-Rückkehr - Markt Schwaben glanzlos

Bild mit Symbolcharakter: Moosachs Youssouf Traore am Boden, der Poinger Nino Siebert zieht davon. © stefan rossmann

Stefan de Prato hat eine erfolgreiche Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte gefeiert. Der Poinger Spielertrainer und sein Team setzten sich beim TSV Moosach mit 2:0 (0:0) durch.

Moosach - „Es war sehr schön für mich, all die alteingesessenen Moosacher wiederzusehen“, freute sich de Prato nach der Begegnung. „Insgesamt war es ein Arbeitssieg. In der zweiten Hälfte haben wir es gut gemacht“, lobte der Poinger sein Team

De Pratos ehemaliger Weggefährte und Moosacher Abteilungsleiter Jürgen Werner bemängelte die Chancenverwertung der Gastgeber: „Wir haben es verpasst, vor der Pause in Führung zu gehen. Und auf der anderen Seite weiß ein Stefan de Prato eben nun mal, wo das gegnerische Tor steht.“

De Prato, der bis 2016 sechs Jahre für Moosach auf Torejagd gegangen war, bewies seine Treffsicherheit an diesem Nachmittag, als er eine Hereingabe von der linken Seite verwertete (54.). Hannes Behm sorgte für die Entscheidung per Foulelfmeter – 2:0 (74.). Der TSV Poing bleibt damit das Maß aller Dinge in der A-Klasse 6. fhg

Moosach: Hoffmann, Sewald, Schmid, T. Hainthaler, M. Hainthaler, Mäusl, Bruckmoser, Stürzer, Höher, Holzwart, Traore - Goblitschke, Friedl, Hauser.

Poing: Antelmann, Graßnick, Würz, Feichtmeyer, Behm, Simeth, Bobaj, Schwarz, S. de Prato, C. de Prato, Siebert - Heinsch, Sadric.

SG Markt Schwaben – RW Oberföhring II 3:1

Keine Glanzleistung, aber drei Punkte konnte Markt Schwabens Trainer Michael Walther vermelden. „Spielerisch bin ich alles andere als zufrieden. Die erste Halbzeit war ganz schwach, wir zeigten keine Körpersprache.“

Die Gästeführung zum Seitenwechsel durch Patrick Bach (23.) bezeichnete Walther als nicht ganz unverdient. Mit viel Willen schaffte sein Team aber noch die Wende in der zweiten Hälfte. Ein Freistoß von Lukas Brandt aus großer Distanz zog sich immer mehr und landete zum 1:1 im Netz der Gäste (70.). Und für den Markt Schwabener Sieg sorgte wieder einmal Fabrizio Brandes mit dem glücklich entstandenen 2:1 (75.) und dem 3:1 nach einem blitzsauber ausgespielten Schwabener Konter (85.). (Christian Scharl)

SG Markt Schwaben: Silbersack, Giannantonio-Tillmann, Wasser, Maier, Niederdorf, Dremel, Eberle, Blechinger, Brandt, Brandes, Kümmel, Beck, Meier, Lerch Q. + L.