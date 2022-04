A-Klasse 6: Poing kann mit dem Aufstieg planen - bei Moosach ist der Wurm drin

Teilen

Ausgetanzt: Moosach (Lukas Goblitschke) kassierte gegen die SG Markt Schwaben (Nicolai Wagner-Liebetrau) die sechste Pleite in Folge. © sro

Der TSV Poing hat das wohl entscheidende Spiel gegen den TSV Haar gewonnen. Der TSV Moosach ist ratlos, Arcadia Messestadt gut drauf. A-Klasse 6 kompakt.

TSV Haar – TSV Poing 1:2

Die vielleicht entscheidende Hürde auf dem Weg in die Kreisklasse hat der TSV Poing genommen. Beim Tabellendritten TSV Haar siegte die Mannschaft von Spielertrainer Stefan de Prato im Spitzenspiel der A-Klasse 6 (Kreis München) mit 2:1 Toren und hat den Aufstieg damit praktisch in der Tasche. Zwei Siege fehlen rechnerisch aus den verbleibenden sechs Partien noch, dies wird sich Poing nicht mehr nehmen lassen.

„Die Tür ist ganz weit offen, wir müssen nur noch durchgehen“, freute sich auch Trainer Stefan de Prato über den Sieg „in einem schwierigen Spiel“. Die Treffer für Poing erzielten Nino Siebert (15.) und Florian Pflügler (83., Strafstoß), für Haar traf Meris Durmic (52.).

TSV Poing: Antelmann, Graßnick, Nick, Feichtmeyer, Obermaier, Bobaj Fl., de Prato St. + Ch., Lauri, Pflügler, Siebert, Würz, Burseg, Bobaj G., Sadric. (arl)

SV Anzing II – SV Bruck 3:1

Endlich wieder einmal drei Punkte durfte die Kreisliga-Reserve des SV Anzing bejubeln. Nach fünf Pleiten in Folge zum Rückrundenstart siegte der SVA gegen den SV Bruck durch Treffer von Luis Hollerieth (25.), Matthias Hausner (35.) und Markus Lämmel (87.). Für die Gäste aus dem Landkreis-Süden blieb nur der Ehrentreffer von Kilian Emmerig (55.). Beide Teams befinden sich im Mittelfeld der Tabelle und sollten mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. (arl)

Bruck: Heiler, Hilger, Vollmayer, Thymnioulas, Emmerig, Schwarzbauer, Bellos, Weigl, Widmann, Stauffner, Kammerloher. Ritterswürden, Hochmannstetter.

Anzing II: Bettermann, Vogl, Stanglinger, Wünsch, Reul, Frank, Spyra, Hausner, Lämmel, Stangl, Hollerieth, Guggenthaler, Straßer, Eisenhofer, Hamdard, Ruppenstein.

TSV Moosach – SG Markt Schwaben 0:1

„Irgendwie ist der Wurm drin.“ Moosachs Abteilungsleiter Jürgen Werner quittierte die sechste Niederlage in Folge etwas ratlos. „Hätte nicht sein müssen, ein 0:0 wäre auch okay gewesen.“ Aber der Gast aus Markt Schwaben gewann durch ein nicht gut verteidigtes Tor von, wieder einmal, Fabrizio Brandes (61.) und darf schön langsam den Aufstiegssekt kalt stellen. Denn gleichzeitig kassierte Konkurrent TSV Haar daheim gegen Primus Poing eine Niederlage. Acht Zähler Vorsprung sind nun bereits ein Pfund, das Markt Schwabens Kicker auf dem Weg in die Kreisklasse nicht mehr aus der Hand geben dürften. (arl)

Moosach: Hoffmann, Bataller, Hainthaler T. + M., Willems Goblitschke, Mayr, Mäusl, Stürzer, Friedl, Höher, Guzman, Auert.

SG Markt Schwaben: Silbersack, Wagner-Liebetrau, Giannantonio-Tillmann, Wasser, Maier, Dremel, Meier, Niederdorf, Beck, Brandt, Brandes, Eberle, Stern.

FC RW Oberföhring II – SC Baldham-Vat. II 1:4

Die Frage nach dem rechnerisch vielleicht noch möglichen Abstieg stellt sich für Baldham-Vaterstettens Trainer Stefan Weitzl nach der Vorstellung in Oberföhring nicht mehr: „Da müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Das war vielleicht unsere beste Saisonleistung.“ Mit vielen jungen, entwicklungsfähigen Spielern siegte die Bezirksliga-Reserve des SCBV deutlich. Taquoma Sealy erwischte einen Sahnetag mit drei Treffern (5., 50., 79.), den vierten Treffer steuerte Timon Becker (62.) bei. Für die Oberföhringer Gastgeber traf Ludwig Solleder zum zwischenzeitlichen 1:1 (36.). (arl)

SCBV II: Faust, Wiester, Hild Henry, Schäfle, Kuhle, Bär, Deutschmann, Hild Hakon, Sealy, Becker, Sassenbach, Mayer, D. + M. Schmidt.

TSV Waldtrudering II – TSV Grafing II 3:2

„Spaß hat’s keinen gemacht“, bekannte Grafings Trainer Quirin Kistler, wenngleich er mit der Leistung seines Teams „nicht unzufrieden“ war. Er bescheinigte den Münchnern aber auch „einen sehr energischen Auftritt, den sie aber auch gebraucht haben, schließlich stehen sie hinten drin.“ Waldtrudering habe sich „gut auf uns eingestellt“, so Kistler. Die Führung der Gastgeber (10.) hatte Felix Kippes für Grafing egalisiert. Doch Waldtrudering legte nach: 2:1 (53.) „und ein saublödes 3:1 (62.). Anschließend ist uns die Zeit davon gelaufen.“ Der Elfmetertreffer von Jakob Oswald (90.) kam zu spät. (hw)

Grafing II: Pfeifer, Jak. + Leo. Oswald, Kitzberger, Djumsiti, Lazarus, Gebele, Urban, Schmidt, Kippes, Faßrainer – Maier, Bauer, Sewald.

Arcad. Messestadt – TSV O’pframmern II 3:0

„Die Leute, die waren und gespielt haben, haben sich anständig verkauft“, lobte Daniel Silbereisen seine Mannschaft. Arcadia sei nicht unbedingt um drei Tore besser gewesen, „aber besser schon“, gestand der Trainer der Pframmerner Reserve. Fast die Hälfte seiner Elf, die zum Einsatz kam, stammt aus der aufgelösten dritten Garnitur, „und da ist manchmal die A-Klasse eben doch einen kleinen Tick zu hoch“. Dass man angesichts des Restprogramms nur mehr „rein theoretische Chancen“ auf den Klassenerhalt habe, sei nicht tragisch: „Wir sind sportlich aufgestiegen, steigen wir eben auch sportlich wieder ab. Kein Problem.“ (hw)

Pframmern II: Gleich, Hintze, Häsili, Riedhofer, Michael Lutz, Heiß, Schedlbauer, Peller, Kasberger, Glas, Schneider – Wagner, Schweiger, Thomas.