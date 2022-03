A-Klasse 6: Oberpframmern II kämpft vergeblich - VfB-Reserve hat zu wenig Kraft

Trainer Daniel Silbereisen ärgert sich über die Chancenverwertung seiner Jungs. © TSV Oberpframmern

Der TSV Oberpframmern II ärgert sich über ein Remis gegen Waldtrudering II. Die Oberföhringer Reserve scheitert an der eigenen Energie. Poing ist zufrieden.

TSV Oberpframmern II – TSV Waldtrudering II 1:1

„Total ärgerlich“ befand Pframmerns Coach Daniel Silbereisen das Remis. Denn für das Schlusslicht wäre mehr möglich gewesen. Max Probst hatte einen Fehler eines Verteidigers zur Führung genutzt (10.). „Und dann kam nichts mehr, nichts, was uns weiter geholfen hätte“, so Silbereisen, der zuschauen musste, wie seine Kicker mehr als einmal fahrlässig mit ihren Chancen umgingen. Der Coach nahm’s gelassen – wie den Gegentreffer (75.): „Die Jungs haben gekämpft. Das ist die Hauptsache.“ hw

Pframmern II: Krötz, Hintze, M. Roettinger, Leidl, Kronester, S. Roettinger, Fe. Borutta, S. Kast, Mi. Lutz, Probst, Riedhofer – F. Niedermaier, Fürst, Wagner, Kasberger, Peller.

FC RW Oberföring II – VfB Forstinning III 4:1

Eine Woche nach dem Überraschungserfolg gegen den TSV Haar konnte der VfB Forstinning III nicht daran anknüpfen und unterlag mit 1:4 in Oberföhring. Nach einigen krankheitsbedingten Ausfällen fehlte in den letzten 30 Minuten die Kraft. Rot-Weiß führte durch Ludwig Solleder mit 1:0 (40.), auch den Forstinninger Ausgleich erzielte ein Oberföhringer. Jeffery Kink traf ins eigene Netz (56.). Doch danach sorgten Enrico Ramon Ortado (66./69.) sowie Gianni Votta (87.) für klare Verhältnisse. arl

VfB III: Parteli, Brandes, Eberspächer, Forsch, Eisenreich, Schieber, Stockfleth, Aloi, Kistler L., Neubert, Huber, Hitzlsperger, Jaumann, Stimmer.

TSV Poing – SV Anzing II 5:1

Die Kulisse dreistellig, die Chancen reichlich, der Gegner gehemmt. Vor diesem Hintergrund sah Poings angeschlagener Spielertrainer keine Notwendigkeit, in das von seiner Mannschaft weitgehend kontrollierte Spielgeschehen einzugreifen. „Die Ibu habe ich vorsorglich eingeschmissen, aber bis auf die Chancenverwertung haben die Jungs das solide gemacht“, sagte Stefan de Prato. Nach dem fein herauskombinierten 1:0 durch Benedikt Obermaier (19.) und Robin Würzs 2:0 (27.) gefiel Poings Coach die Selbstgefälligkeit seiner Elf aber nicht so gut. Anzings Markus Lehrmann verkürzte auf 2:1 (36.), und de Prato wurde in der Kabine deutlich – so auch das Ergebnis in Durchgang zwei, dank Hannes Behm (61.) und Doppeltorschütze Ilija Sadric (68./81.). bj

Poing: Antelmann, Graßnick, Nick, Würz, Obermaier, Schwarz, Bobaj, Simeth, Siebert, C. de Prato, Heinsch; Bremmer, Frühholz, Behm, S. de Prato, Sadric. (bj)