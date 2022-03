TSV Poing: In der Rolle des Gejagten - De Prato fordert mehr „Galligkeit“

Will mit dem TSV Poing aufsteigen: Stefan de Prato. © Christian Riedel

Der TSV Poing richtet seinen Fokus auf das erste Pflichtspiel nach der Winterpause. Am heutigen Freitagabend gastiert die Mannschaft von Stefan de Prato in der Fußball-A-Klasse beim SC Arcadia Messestadt München.

Poing – „Wir freuen uns darauf. Endlich geht es wieder um Punkte“, so der TSV-Spielertrainer. Während Arcadia, aktuell Drittletzter der Tabelle, in der Rückserie um den Klassenverbleib spielen wird, hat der TSV Poing ganz andere Ambitionen. Das Ziel ist die Meisterschaft, gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die Kreisklasse. „Wir wollen unsere Poleposition verteidigen“, kündigt de Prato an. Er selbst fühlt sich pudelwohl in der Rolle des Gejagten: „Natürlich haben wir auch ein bisschen Druck. Jeder will uns schlagen. Aber ich sehe das entspannt“, gibt sich der 31-Jährige cool.

Mit einer Kombination „aus Spaß und Ernsthaftigkeit“ möchte er mit seinem Team die Rückrunde bewältigen. Dafür wünscht sich der TSV-Trainer von seiner Mannschaft eine verbesserte Einstellung im Vergleich zum finalen Test gegen die SG Markt Schwaben. Die Generalprobe ging nämlich mit 0:2 verloren. „Wir haben nicht mit der Galligkeit gespielt, die ich mir erwarte. Die Jungs wissen jetzt, worum es geht“, gibt sich de Prato optimistisch.

In der Rückserie möchte sich der TSV weiterhin auf seine kompakte Defensive verlassen. Sie bildete die Basis der erfolgreichen Poinger Hinrunde. Nur fünf Gegentreffer mussten die De-Prato-Schützlinge in zwölf Partien hinnehmen. Der neue Innenverteidiger und frühere Regionalligaspieler Florian Pflügler (wir berichteten) könnte dabei für zusätzliche Stabilität sorgen. Aber Coach de Prato rudert in der Personalie Pflügler zurück: „Ich möchte da etwas richtigstellen. Florian ist nicht wirklich ein Neuzugang. Er hat seinen Pass bei uns, aber ob er uns in der Rückrunde überhaupt helfen kann, ist aufgrund seiner familiären Situation ungewiss.“ Egal ob mit oder ohne Pflügler – der Tabellenführer möchte seine ärgsten Verfolger aus Haar und Markt Schwaben in der A 6 weiter auf Distanz halten. Der erste Schritt dafür soll bei Arcadia Messestadt gelingen. (fhg)