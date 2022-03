Ab sofort stehen Resultate im Fokus

Teilen

Seine Pässe fehlen dem SCBV beim Start der Aufholjagd: Michael Reiter fällt aus © sro

Für den Bezirksligisten SC Baldham-Vaterstetten startet der Abstiegskampf in Otterfing.

Vaterstetten – Die Mission Klassenerhalt startet für die Bezirksliga-Fußballer des SC Baldham-Vaterstetten und ihren Trainerrückkehrer Gediminas Sugzda an diesem Samstag um 15 Uhr beim TSV Otterfing.

An Brisanz mangelt es dieser Paarung zum Auftakt der Restrunde wahrlich nicht. Zwei Zähler trennen die beiden Ligaschlusslichter voneinander, sodass beide mit einem Auftaktsieg theoretisch in die Relegationszone hochspringen könnten. Ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“.

Blickt man auf die Protagonisten, haben sich die meisten fußballerischen Lebensläufe in Baldham oder anderswo bereits gekreuzt. Otterfings Übungsleiter Mike Probst gilt ebenso wie Andi Schmalz noch heute als Institution beim SCBV; insgesamt vier aktuelle TSV-Kaderspieler habe er in der Vergangenheit selbst trainiert, zählt Sugzda auf: „Ich weiß also einiges über Otterfing, ihren Trainer und seine Spielweise. Daher erwarte ich ein hart umkämpftes, nicht schönes Spiel, das die Mannschaft mit mehr Leidenschaft, Wille und Disziplin gewinnt.“

Abgesehen davon, dass das Resultat hinterher unbestritten von größter Bedeutung sein werde, spielen für Sugzda die Ergebnisse der vorausgegangenen Wochen „sowas von gar keine Rolle“. Dürfte er die Überschrift dieses Artikels gestalten, sagt Sugzda, würde er in Versalien titeln: „Vorbereitungsergebnisse sind nichts wert!“ Die 23 Gegentore bei nur einem Testspielsieg auf Seite der Otterfinger gelte es ebenso zu vernachlässigen wie die niederlagenfreie Vorbereitungsphase der eigenen Elf.

„Zum Punktspielstart sind alle ausgeruht und vorbereitet. Und faktisch sind wir in jedem Spiel Außenseiter, weil alle anderen Mannschaften in der Tabelle noch vor uns stehen.“

Das Ziel des SCBV-Trainers sei es in den verbleibenden elf Partien, „mit einem unveränderten Kader bessere Ergebnisse als in der Hinrunde zu erzielen“.

Für personelle Veränderungen in den Reihen der Gäste sorgen vorerst jedoch die positiven Covid-Tests von Michael Reiter und Mario Sieger sowie die Ellenbogenverletzung von Torhüter Fabio Di Palma. Eray Özcan befinde sich noch mindestens eine Woche im Aufbau. „Das war die längste Vorbereitung, die ich je gemacht habe“, so Sugzda. „Wir sind bereit!“