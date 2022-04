Abgeduscht, eingeseift: TSV Emmering muss sich mit Remis in Amerang zufrieden geben

Emmering in 1:1 in Amerang

Von Julian Betzl schließen

Der TSV Emmering hat im Auswärtsspiel beim SV Amerang ein 1:1-Unentschieden geholt. Trainer Christian Kramlinger ist dennoch zufrieden.

Emmering – „In Amerang darfst du nicht in Rückstand geraten, sonst kann es da greislig werden“, hatte Christian Kramlinger bereits vor dem ursprünglichen Spieltermin angemahnt, als der Emmeringer Erfolgslauf nach der Winterpause noch im Entstehungsprozess steckte.

Dass Christof Kirchlechner den TSV im Nachholspiel nun zum zweiten Mal binnen vier Tagen per Direktabnahme in Front schoss (15.), sorgte daher bei seinem Trainer für ein erstes (kurzes) Entspannungsmoment. „Greislig“ sollte der abendliche Ausflug der Pfarrbach-Elf dennoch werden und mit einer 1:1-Punkteteilung enden.

„Schon beim Aufwärmen hat‘s einen richtigen Duscherer getan, sodass die Platzverhältnisse für beide Teams zu einer brutalen Rutschpartie wurden“, berichtete Emmerings Sprecher Manuel Sedlmaier. Ein gutes Kombinationsspiel aufzuziehen, sei auf dem seifigen Geläuf unmöglich gewesen. Zumal gegen einen Abstiegskandidaten, der sich mitnichten seinem Schicksal ergeben wollte, sondern den favorisierten Gästen mit Kampfgeist im Endspiel-Modus begegnete. Exemplarisch fiel der 1:1-Ausgleich (22.). „Nach einem Freistoß an unsere Kreuzecklatte haben die Ameranger im Strafraumzentrum einfach schneller geschaltet als wir“, so Sedlmaier. Seiner Ansicht nach war das Chancenverhältnis in Abschnitt zwei sowie der Endstand letztlich leistungsgerecht – und im Sinne eines anderen Kramlinger-Credos: „Du darfst gegen die Hinteren auf keinen Fall verlieren. Daher ist ein Punkt in Amerang okay.“ (Julian Betzl)

Emmering: Kleingütl, C+J Niedermaier, Böhm, Wimmer, C.Breu, Voglsinger, M.Tuscher, Leykam, C.Kirchlechner; Beil, Staudigl, Mayr, Sedlmaier.