Baldham-Vaterstettens Reserve-Coach Sahmurat verlässt den Verein

Absteiger will vernünftigen Schlussstrich ziehen

von Julian Betzl schließen

Nach zwei Spielzeiten in der Kreisliga und einer neunmonatigen Talfahrt, kann das Reserveteam des SC Baldham-Vaterstetten endlich einen Schlussstrich ziehen.

„Ich denke gerade zum Ende hin, ist es sehr deutlich geworden, dass es nicht für die Liga reicht“, sagt Trainer Ismail Sahmurat, der mit seiner Elf nur zwei Zähler einspielte.

Aufgrund mangelnder Erfahrung eines der jüngsten Teams der Liga und diverser Personal- wie Verletzungsprobleme ist der Umbruch nach dem Aufstiegsjahr bei der Bezirksligareserve klar gescheitert. „Die Struktur in der Zweiten und Dritten muss unter meinem Nachfolger deutlich verbessert werden“, so Sahmurat. Er selbst wird zur neuen Runde ein „lukratives Angebot“ als Co-Trainer bei seinem Heimatverein SpVgg Feldmoching annehmen. Dem SCBV bleibt Sahmurat aber verbunden, sein Filius Berkay spielt in der D-Jugend.

Den Herrenbereich verlässt Sahmurat aber „mit einer persönlichen Enttäuschung darüber, dass wir nicht einmal einen Sieg geholt haben“. Dass sich das am Sonntag (14.30 Uhr) beim SK Srbija noch ändern wird, glaube er nicht. Zumal sich die Serben den Klassenerhalt noch erpunkten müssen. „Ganz abgehakt habe ich es aber auch noch nicht.“ Überhaupt werde man sich auch als siegloser Absteiger das Feiern zum Saisonausklang nicht verbieten lassen, so Sahmurat. „Wir wollen einen vernünftigen Schlussstrich ziehen.“ Um danach in der Kreisklasse einen neuen Anlauf für den Umbruch zu machen. bj