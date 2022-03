Abstiegskampf im Kreisliga-Derby: FC Ebersberg empfängt ATSV Kirchseeon zum Kellerduell

Gute Laune bei den Ebern: Coach Timi Tepedeln (r.) und sein Team sind zuhause gegen den ATSV Kirchseeon gefordert. © Christian Riedel

Der TSV Ebersberg empfängt am Dienstag um 19:30 Uhr den ATSV Kirchseeon zum Kreisliga-Derby. Beide Seiten brauchen dringend Punkte im Abstiegskampf.

TSV Ebersberg – ATSV Kirchseeon 19:30 Den einen Tag mehr Regenerationszeit nehmen die Eber vor dem heutigen Derby dankbar mit. Das vorläufige Ende der Ergebniskrise und Punktgewinn gegen Unterhaching kostete die Elf von Eber-Coach Timi Tepedelen die letzten Körner. „Unser Aufwand war richtig krass. Aber wenn wir gegen Kirchseeon, eine junge und gasige Mannschaft, nicht an diese Leistung anknüpfen können, gibt‘s wieder auf den Deckel!“ Mit Blick auf das große Nachbarschaftsduell gegen Grafing am Wochenende, spricht Tepedelen von einer Woche der Entscheidung. „Nach Kirchseeon und Grafing wissen wir, in welche Richtung es geht.“

Beim ATSV dürfte es neben der physischen Regeneration vor allem darauf ankommen, wie gut man sich mental von der knappen 0:1-Niederlage gegen das Spitzenteam Phönix München erholt hat. Jetzt gilt es für Christian Barth und Co., die Eber nicht an sich vorbeiziehen zu lassen. (Julian Betzl)