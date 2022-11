Der „Itte“ macht‘s: Abwehrchef Sebastian Ittlinger jetzt auch Spielertrainer beim SV Hohenlinden

Nach dem Rücktritt der beiden Trainer Montalto und Gigante stand der SV Hohenlinden zwei Tage vor dem Spiel beim Kirchheimer SC II ohne Übungsleiter da.

Hohenlinden – Bewusst wollte man eine vereinsinterne Übergangslösung bis zur Winterpause präsentieren. „Bis zur Winterpause nehme ich jetzt die Spieler in die Pflicht für die restlichen Partien. Sie haben es schließlich mit dem Trainer verbockt“, äußerte sich Theo Falterer auf Nachfrage genervt von der nahezu Dauerbaustelle in der Coachingzone. Und der Vereinsvorsitzende legte mit Blick in die Zukunft nach: „Die Spieler sind ein wenig blauäugig, wie viel Arbeit hinter einer Trainersuche steckt.“

Immerhin konnte Mannschaftskapitän Maxi Baum gestern Nachmittag diese Suche vorläufig für beendet erklären. „Der Itte macht‘s jetzt bis zur Winterpause, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er es auch länger macht, wenn es funktioniert.“ Der „Itte“, also der 28-jährige Abwehrchef Sebastian Ittlinger, sei nicht nur „hochmotiviert“, sondern als vormaliger Spielführer, Fußballexperte eine „Autoritätsperson, die diese Aufgabe im Kreuz hat“. Maxi Baum weiß freilich, dass „diese Aufgabe“ für seinen Teamkollegen Ittlinger, auf dem Feld und nun auch in der Kabine den Ton anzugeben, keine einfache werden dürfte.

Da Montalto und Gigante mehrere Kaderspieler seit Saisonbeginn – teils wortwörtlich in ihren Autos – von München an den Postanger mitgebracht haben, scheint noch nicht absehbar, welche personellen Veränderungen in den kommenden Tagen noch mit dem Abschied des Trainer-Duos einhergehen. darüber wird sich Ittlinger aber frühestens nach seiner Feuertaufe heute Abend den Kopf zerbrechen. (bj/fhg)