A-Klasse: Aßling gewinnt dank Torwart Huber - FC Halfing feiert Auswärtssieg in Emmering

Den Gegner aushebeln. Das versuchten Aßlings Kapitän Andreas Huber (M.) und Teamkollege Jakob Gruber © SRO EBERSBERG

Aßling verpasst gegen die Reserve aus Reichertsheim den Abstand auf die Gäste zu verkürzen. Emmerings Zweite schwebt weiterhin in Abstiegsgefahr.

TSV Aßling – SV Reichertsheim II 2:1

Mit dieser „sehr komischen Saison“ hat Aßlings Trainer Aleksandar Dimitrijevic bereits abgeschlossen, nachdem man sich mit zwei Aussetzern gegen zwei vermeintlich schwächere Teams um die eigenen Aufstiegschancen gebracht hatte. Nun feiern die Büchsenberger den zweiten Sieg in Serie, ausgerechnet gegen den Tabellenzweiten. „Natürlich ein bisschen ärgerlich und zu spät, aber ein Sieg ist immer schön und im Endeffekt spielen wir ja schon für die nächste Saison“, genoss Dimitrijevic das spielerisch-kämpferische Engagement seiner befreit aufspielenden Truppe, die die Gäste bis in die Schlussphase vom eigenen Kasten fernhielt und vorlegte: erst Andi Hackenberg per Kopf (15.), dann Yannick Lampl per Abstauber (26.). Zum Matchwinner avancierte jedoch Ersatztorhüter Thomas Huber, der einen Strafstoß (70.) sowie das vermeintliche 2:2 nach dem 2:1 (79.) parierte.

Aßling: Jo.+Ja. Mertl, Knoblich, Lampl, Hackenberg, Gruber, Hupfauer, Mayer, Graupe, Höge, F.Huber; Hanslmayer, Meier, Bechtold, Heininger, Stacheter, T.Huber.

TSV Emmering II – FC Halfing II 1:2

Tabellarisch erwischte der TSV einen rabenschwarzen Tag. Während die beiden unmittelbaren Nachbarn dreifach punkteten, lag die Heimelf früh 0:1 (3.) zurück und hoffte lange vergeblich auf Fortune im Torabschluss. „Die Möglichkeiten waren schon in der ersten Halbzeit da“, trauerte TSV-Sprecher Manu Sedlmaier gleich zwei „brutalen Chancen“ nach, ehe Halfing einen berechtigten Strafstoß zum 0:2 (50.) verwandelte. Zu spät trug Fortuna bei Thomas Köcks Pfostenschuss wieder grün-weiß und ließ den Ball vom Torwart-Rücken ins Tor abprallen (87.). (Julian Betzl)

Emmering II: T+M Schütze, Englhart, Maas, Beil, Köck, Kelsch, Staudigl, Bayer, Ebbers, Mohr; Görg, Sedlmaier.