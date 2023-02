SpVgg Markt Schwaben: Anstrengender Ausflug mit Aha-Effekt

Von: Olaf Heid

Die Marktschwabener Mädels wurden ordentlich angefeuert © Heiko Becker

Markt Schwaben – Neun Sekunden vor Ende des Halbfinals platzte für die Fußballerinnen der SpVgg Markt Schwabener Au (MSA) der Traum vom Finaleinzug.

München – Regionalligist SV Weinberg hatte durch Doppeltorschützin Lisa Seidler das siegbringende 2:1 erzielt und die Mannschaft von Trainer Matthias Reiter ins Spiel um Platz drei der Bayerischen Hallenmeisterschaften verwiesen. Am Ende wurde es für die SpVgg beim Futsal-Turnier im unterfränkischen Bad Neustadt an der Saale ein ausgezeichneter vierter Platz.

„Die Mädels waren überragend. Wir sind extrem stolz auf die Mannschaft“, betonte der Markt Schwabener Vorsitzende Sigi Huber. Zusammen mit dem Reiter-Team und über 35 Fans hatte er im Bus die Vier-Stunden-Reise in den Norden des Freistaats unternommen und die junge Truppe lautstark und mit Fahnen unterstützt. „Das war echt cool“, dankte Spielerin Anna Liebelt stellvertretend für die Anfeuerung, „und es war überhaupt ein sehr cooles Turnier, ein richtig schönes, aber auch anstrengendes Erlebnis“.

Was auch Coach Reiter bestätigte: „Das Niveau war erwartungsgemäß extrem hoch. Aber die Mädels haben sich nicht einschüchtern lassen und von der ersten Partie an top gespielt“, lobte er die Leistung. Die Meisterschaft hat den MSA-Frauen viel Spaß gemacht, aber auch gezeigt, dass die Unterschiede zwischen ihnen und der Konkurrenz nicht allzu groß bzw. klein und fein sind. „Die Gegner sind allesamt konditionell stärker. Wir haben sehr viel gewechselt“, sagte Liebelt. Ihr Team musste in Bad Neustadt fünf Spiele absolvieren, in denen es laufintensiv zur Sache ging.

Als Vertreter Oberbayerns unterlag man zum Auftakt dem FC Alburg mit 1:2 (Tor: Eva Schmitt). „Hier waren wir etwas zu offen, konnten dies in den Spielen danach aber korrigieren“, erläuterte der MSA-Coach. Angeführt von einer überragenden Lea Schmitt, gelang seinem Team ein 1:0 gegen den SC Regensburg, das Siegtor erzielte Hannah Bauer. Durch einen 3:0-Erfolg gegen den FC Schweinfurt 05 (Tore: Bauer, Lea Schmitt, Anna Formanski) zog man dann ins Halbfinale ein. „Ich glaube, damit hat keiner in der Halle gerechnet“, freute sich Reiter.

Dem mittelfränkischen Gegner aus Weinberg verlangte die MSA alles ab und kassierte beim 1:2 (Tor: Formanski) den Last-Minute-Knock-out. „Da hat man leider den Klassenunterschied im taktischen Verhalten gesehen“, analysierte der Trainer. „Wir sind wahrscheinlich dreimal soviel gelaufen wie die anderen, ohne davon einen Vorteil zu haben.“ Der SV Weinberg, der danach das Finale gegen Schwaben Augsburg verlor, sei „einfach extrem gut gestanden“ und habe „super kommuniziert“.

Im kleinen Finale standen sich dann die beiden unterklassigsten Teams gegenüber. Hier die MSA als Kreisligist, dort der Bezirksoberligist Alburg aus Niederbayern. Beide hatten auf der Tribüne den jeweils größten Fantross hinter sich. Das bessere Ende hatten die Alburgerinnen, die in einem Stadtteil Straubings beheimatet sind.

Markt Schwaben kassierte durch Emelie Lenski das 0:1 (6.) und lief bis zum Abpfiff vergeblich gegen das FCA-Bollwerk an. Eine Schrecksekunde bescherte dazu SpVgg-Stürmerin Eva Schmitt ihren Mitspielerinnen. Sie war mit dem Sprunggelenk umgeknickt, mit schmerzverzerrtem Blick liegen geblieben und musste gestützt vom Parkett begleitet werden. Hinterher gab sie jedoch Entwarnung: Die Bänder im Sprunggelenk schienen nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Schmitt konnte sich mit ihrem Team bei der Siegerehrung aufstellen und den verdienten Applaus für Rang vier abholen. Somit konnte auch Reiter aufatmen. Sein Fazit nach der Rückkehr kurz vor Mitternacht: „Es war ein wirklich gelungener Ausflug – wenn auch anstrengend.“

Die SpVgg Markt Schwabener Au erhält damit viel Rückenwind für die Freiluftsaison, in der der Aufstieg in die Bezirksliga gelingen soll. Die Halle wird darum zügig abgehakt: Am morgigen Mittwoch bittet Coach Reiter bereits wieder zum Trainingsauftakt. Am 18. März startet die Rückrunde.

Markt Schwaben: Laura Schreil, Anna Liebelt, Eva + Lea Schmitt, Anna Formanski, Hannah Bauer, Ida Schulmayer, Johanna Gaubatz, Lucy Stohr, Anna Schröter, Elisabeth Weber.