Ein Wiedersehen mit Philipp Batzer - SV Anzing trifft auf TSV Allach

Rückraum-Attacke: So haben die Anzinger Fans Philipp Batzer (in SVA-Rot) in bester Erinnerung.

Handball

Von Patrik Stäbler schließen

BAYERNLIGA SÜD - Ex-Anzinger kommt mit Allach in die Löwenhöhle: „Besonderes Spiel“

Anzing – Seinen Ex-Kollegen vom SV Anzing wünscht Philipp Batzer, „dass sie alle ihre restlichen Spiele in dieser Saison gewinnen“. Allerdings macht der Handballer, der den Bayernligisten im Sommer verlassen hat, eine nicht ganz unwichtige Einschränkung: „Aber erst nach diesem Samstag.“ Denn da gastiert um 18 Uhr der TSV Allach in Anzing – mithin die neue Mannschaft von Philipp Batzer.

„Für mich ist das natürlich ein besonderes Spiel“, sagt der Rückraummann. „Ich freue mich darauf. Schließlich habe ich immer noch gute Freunde in Anzing.“ Sechs Jahre lang trug Batzer das SVA-Trikot, wobei er zum Ende seiner Zeit bei den Löwen „sportlich nicht mehr so die große Rolle spielte“, wie er selbst sagt. Dies sei dann auch der Hauptgrund für seinen Wechsel nach Allach gewesen. „Ich wollte mir selbst beweisen, was noch geht“, sagt Batzer. Und dieser Plan ist bislang aufgegangen.

Mit einem Bein in den Playoffs

Denn in Allach gehört der Linkshänder zu den Leistungsträgern und zuverlässigsten Torschützen; erst vergangene Woche netzte er beim überraschenden 27:25-Erfolg über Absteiger Günzburg sechsmal ein. „Ich will nicht von Genugtuung sprechen“, sagt Philipp Batzer mit Blick auf seine starken Leistungen. „Aber ich freue mich natürlich, dass es so gut läuft.“ Und das nicht nur bei ihm, sondern auch bei seinem Team: Mit 10:6-Punkten liegt Allach auf Tabellenplatz vier. Und bei einem Sieg am Samstag in Anzing stünde der Aufsteiger bereits mit einem Bein in den Playoffs.

Ganz anders ist die Situation bei den Anzinger Löwen: Für den amtierenden Vizemeister, der bisher nur zwei von acht Spielen gewinnen konnte, ist ein Platz unter den Top Vier in weite Ferne gerückt. Um zumindest die Chance auf die Playoffs zu wahren, braucht es nun einen Erfolg gegen Allach, wo der SVA das Hinspiel mit 26:28 verloren hat.

„Schwerstes Spiel der Saison“

„Die Mannschaft ist definitiv besser als ihr Tabellenplatz“, sagt Batzer über sein Ex-Team. „Aus meiner Sicht wird das am Samstag eines der schwersten zwei Auswärtsspiele in dieser Saison.“

Und dennoch wollen die Allacher ihre Erfolgsserie bei den Löwen freilich fortsetzen, bevor er in den folgenden Partien wieder seinem Ex-Klub die Daumen drücken werde, sagt Philipp Batzer. „Anzing ist für mich ein Stück Heimat geworden. Deshalb hoffe ich, dass die Mannschaft den Klassenerhalt schafft.“