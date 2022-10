Muss-Derby für die Löwen: Die Top Vier steht auf dem Spiel

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Ihre treffsichere Aufholjagd in Richtung Playoff-Plätze wollen Florim Hoxha (links) und Anzings Bayernliga-Handballer im Derby gegen Ismaning fortsetzen. © stefan rossmann

HANDBALL – BAYERNLIGA Anzings halber Kader fraglich – Ismaning zu Gast: Schafft der SV die Aufholjagd zum Playoff?

Anzing – Als im Sommer der Modus für diese Bayernligasaison vorgestellt wurde, da sorgte vor allem ein Punkt vielerorts für Kopfschütteln. So wird es nach einer Vorrunde, in der Nord- und Süd-Staffel jeweils vier Playoff-Teilnehmer ermitteln, ab Januar in einer Auf- und einer Abstiegsrunde weitergehen – jedoch ohne, dass die bis dahin geholten Punkte mitgenommen werden.

Auch beim SV Anzing sorgte diese Regelung für Erstaunen. Inzwischen sei man aber froh darüber, „dass es nach der Vorrunde wieder bei Null losgeht“, sagt Trainer Hubert Müller, dessen Löwen am Samstag den TSV Ismaning empfangen (18 Uhr). Denn zum einen ist der amtierende Vizemeister mit nur einem Sieg aus vier Spielen schwach gestartet. Zum anderen ist Müller überzeugt, dass dies nicht zuletzt an der fehlenden Eingespieltheit seiner in Teilen neu formierten Mannschaften liegt. „Das kann mit der Zeit nur besser werden.“

Playoffs weiterhin als Saisonziel

Wobei die Anzinger – allen Widrigkeiten zum Trotz – weiter an ihrem Saisonziel festhalten, das da lautet: Playoffs, also ein Platz unter den Top Vier in der Bayernliga Süd. Einen ersten Schritt in diese Richtung hat das Team durch den 32:25-Sieg in Friedberg gemacht. Doch nun gilt es im Derby gegen Ismaning nachzulegen. Oder wie Müller es ausdrückt: „Wenn wir in die Playoffs wollen, müssen wir dieses Spiel gewinnen – egal wie.“

Im Duell mit dem Aufsteiger rechnet der Trainer mit voller Halle und hitziger Stimmung. „Deshalb wird es wichtig sein, dass wir die Nerven behalten.“ Allerdings weiß Müller noch gar nicht genau, wer in diesem Derby kühlen Kopf behalten soll. Denn aufgrund von Krankheiten und Verletzungen werde sich wohl erst kurz vor der Partie entscheiden, mit welchem Kader man antrete, sagt Müller.

Halbe Mannschaft außer Gefecht

Laut dem Coach konnte unter der Woche die Hälfte der Mannschaft nicht trainieren. Grund hierfür waren mehrere Corona-Verdachtsfälle; überdies sind in Sebastian Erber, Timo Riesenberger und Kreshnik Krasniqi drei Anzinger Leistungsträger verletzungsbedingt mindestens eingeschränkt.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.