Löwen gehen mit Spektakel in die Sommerpause

Von: Patrik Stäbler

Im Tiefflug am Keeper vorbei: Anzings Jonas Kiefel (l.) gegen Haunstetten. © Rossmann

Löwen ringen Haunstetten 27:26 nieder, unterliegen aber im Rückspiel.

Anzing – Mit einer Niederlage beim TSV Haunstetten haben sich die Handballer des SV Anzing in die Saisonpause verabschiedet. Das 33:35 am Sonntagabend im letzten Spiel der Bayernliga-Playoffs dürften die Löwen aber verschmerzen können. Denn zum einen liegt hinter ihnen die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Und zum anderen boten sie ihren Fans tags zuvor in eigener Halle noch mal ein spektakuläres Handballfest – inklusive 27:26-Sieg.

„Die Mannschaft hat einen super Kampf abgeliefert“, kommentiert Teammanager Günter Erber den Erfolg im letzten Heimspiel der Playoffs. Ihm zufolge blieben die Löwen gegen die Gäste aus Haunstetten zwar spielerisch unter ihren Möglichkeiten. Dank ihres nimmermüden Einsatzes und einer starken Moral jedoch habe es am Ende trotzdem zum Sieg gereicht.

in 40. Minute drehen Anzinger auf

Dabei hatten die Anzinger vom Start weg Probleme mit einem Gegner, „der das Spiel immer wieder langsam gemacht hat“, so Erber. Vor kaum 200 Zuschauern – das frühsommerliche Wetter hatte offenbar viele von der Halle ferngehalten – gerieten die Löwen früh mit 1:4 in Rückstand. In der Folge hatte Haunstetten durchgehend die Nase vorne, auch weil sich die Anzinger offensiv zu viele technische Fehler und Fahrkarten im Abschluss leisteten.

Gerade als die ersten Heimfans schon den Glauben an ihr Team zu verlieren drohten, drehte dieses ab der 40. Minute plötzlich auf. Von 16:20 kam der SVA erst auf 21:21 heran und ging wenig später erstmals an diesem Abend in Führung. Das 24:23 erzielte Jonathan Limbrunner, der mit neun Treffern der erfolgreichste Schütze seiner Mannschaft war.

Dritter Sieg in den Playoffs

Das letzte Tor der Partie blieb jedoch Tobias Fehrenbach vorbehalten, der in der 58. Minute zum 27:26 einnetzte. Und weil die Anzinger Deckung danach nichts mehr anbrennen ließ, konnten die SVA-Löwen nach der Schlusssirene ihren dritten Sieg in diesen Playoffs bejubeln.

Ähnlich knapp ging es tags darauf im Rückspiel zu – wobei diesmal die Offensivreihen auf beiden Seiten dominierten. Schon zur Halbzeit hatten die Zuschauer in Haunstetten satte 38 Tore gesehen, von denen 20 auf das Konto der Hausherren gegangen waren. Nach der Pause ging das muntere Scheibenschießen weiter, ohne dass die Löwen ihren Rückstand jemals hätten aufholen können. Am nächsten dran an einer Wende waren sie in der 54. Minute, als Tobias Fehrenbach einen Siebenmeter zum 31:32 verwandelte.

Nun erst einmal sechs Wochen Pause für dei Löwen

Doch anders als im Hinspiel tags zuvor präsentierte sich die Anzinger Deckung in der Schlussphase diesmal allzu löchrig, weshalb es letztlich eine 33:35-Niederlage setzte. Für die Löwen stehen nun erst mal sechs Wochen Pause an, ehe am 21. Juni die Vorbereitung auf die neue Saison losgeht.

SV Anzing - TSV Haunstetten 27:26 (11:15)

TSV Haunstetten - SV Anzing 35:33 (20:18)

SVA: Schleßiger, Scharder - J. Limbrunner (12), Fehrenbach (9/3), Hoxha (8/2), M. Limbrunner (7), Hawranek (6), Kiefel (6), Erber (4), Mayer (3), Bobach (3), Batzer (2), Krasniqi, Ehrenstorfer, Lechner.