FC Bayern feiert Zehnerpack am Büchsenberg

Von: Raffael Scherer

Würdiger Anfang für TSV-Jubiläumsjahr: Die Alten Herren des TSV Aßling mit Schiedsrichtern und A-Senioren des FC Bayern München. Tor für den TSV sorgt für Jubel im Publikum © Verein

Auftakt der 90-Jahr-Feierlichkeiten des TSV Aßling. Los ging es mit einem Freundschaftsspiel gegen die AH-Mannschaft des FC Bayern.

Aßling – Zu den Feierlichkeiten des 90-jährigen Jubiläums des TSV Aßling kamen die A-Senioren des FC Bayern München (Ü32) an den Büchsenberg gereist. Das Freundschaftsspiel war das Erste von mehreren Events, die der TSV Aßling veranstaltet.

Anlässlich des Spiels ließ sich die Mannschaft von TSV-Kapitän Roland Humm extra ein Sondertrikot im Championsleague-Design bedrucken. Die Aßlinger „attraktiven Herren“, wie sie sich selbst beschreiben, zeigten in der ersten Halbzeit eine couragierte Leistung und versuchten im Spiel so lange wie möglich mitzuhalten. Doch eine große Überraschung war die Niederlage am Ende nicht.

Aßlinger TSV gelingt Tor gegen FC Bayern

Sobald sich der TSV dem Tor des FC Bayern näherte wurden die rund 400 anwesenden Zuschauer lauter. Auf den Seiten des FC Bayern zeigte der ehemalige Profispieler Patrik Würll, mit seinem lupenreinen Hattrick und einen Freistoß in den Winkel, eine starke Vorstellung (13./19./37.) Würll spielte unter anderem für Kickers Offenbach, Holstein Kiel, Dynamo Dresden und Jahn Regensburg und ließ sein fußballerisches Können mehrfach aufblitzen.

Der 20-Mann umfassende TSV Kader wurde in voller Breite genutzt, um allen Spielern ausreichend Spielminuten zu ermöglichen. Bis zur 60. Spielminute hielt Aßling gut mit. Aber mit zunehmender Spielzeit ließen die Kräfte nach. Marco Bläser (61.) und Angelo Vazzoler (67.) erhöhten auf 0:5 Tore für den FCB. Stadionsprecher Stephan Ertl konnte in der 74. Minute, dann aber auch die Tormusik für den TSV Aßling erklingen lassen. Ein abgefälschter Schuss von Aleksandar Dimitrijevic landete unhaltbar im Tor des FC Bayern und ließ die voll besetzte Aßlinger Tribüne jubeln. Doch der Treffer schien den FC Bayern nochmal anzustacheln und so schalteten Sie einen weiteren Gang nach oben. Kurz darauf konnten sich zwei weitere Torschützen Andreas Adamosky (76./90.), Burak Kizilay (88.) in die Torschützenliste eintragen. Der herausragende Patrik Würll (80./ 90.) schraubte das Ergebnis auf 10 Tore in die Höhe.

Biergartenstimmung nach dem Spiel

„Wir haben uns sehr gut verkauft und wollten ein Tor erzielen, das ist uns gelungen. Hintenraus ist uns dann ziemlich die Puste ausgegangen und das Ziel, keine 10 Tore zu bekommen, hat dann leider nicht mehr geklappt“, so Alexander Schweikl. Dennoch war der AH-Manager zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft.

Beim anschließenden Biergartenfest sorgte die „Eichhofener Musi“ für einen würdigen Rahmen der Feierlichkeiten samt Partyservice. Ein toller Auftakt der Jubiläumsevents mit dem die TSV Verantwortlichen sehr zufrieden waren. Die nächsten Events folgen dann Ende Juni an. Geplant ist etwa am Samstag, 25. Juni, „ein Derby der Legenden“, wenn der TSV Aßling gegen den TSV Emmering spielt.