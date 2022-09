Aßling im goldenen Herbst: Doppelpacker Kuklok besorgt den nächsten Dreier – Sieg gegen Soyen

Von: Olaf Heid

Allen Grund zur Freude: Stefan Kuklok traf für Aßling doppelt. © Stefan Rossmann

Der TSV Aßling erlebte im August einen durchwachsenen Start, dem ein goldener Herbst zu folgen scheint.

Aßling – Gegen den TSV Soyen gelang bereits der dritte Sieg im dritten Spiel. In der ersten halben Stunde zeigten beide Teams ein durchwachsenes Spiel. Nach einem ordentlichen Regenguss bahnte sich nicht nur die Sonne ihren Weg, sondern auch der TSV Aßling mit einer hervorragenden Angriff den Weg zum 1:0 (30.). Neuzugang Mijo Mihaljevic legte im Zentrum per Hacke ab auf Yannick Lampl, der den pfeilschnellen Julian Winkler auf die Reise schickte. Ein Querpass in die Mitte brachte dann die Führung durch Stefan Kuklok, der aus fünf Metern Entfernung ungehindert einschob.

Fünf Minuten später platzierte Abwehrspieler Tobias Mayer punktgenau einen langen Ball in den gegnerischen Strafraum. Kuklok verwertete diese Vorlage zum 2:0 – sein fünfter Saisontreffer.

Nach Seitenwechsel vergab die Elf um das Co-Trainerduo Stefan Holzmann/Melih Uysal, das den abwesenden Cheftrainer Aleksandar Dimitrijevic vertrat, gleich vier gute Chancen. Niclas Graupe (49.), Lampl (54.), Winkler (62.) und Mayer (64.) war das vorentscheidende 3:0 aber nicht vergönnt. Soyen verpasste seinerseits den Anschluss (74.) und agierte zehn Minuten in Überzahl, als Aßlings Peter Kagermeier nach einer Notbremse „nur“ eine Zeitstrafe kassierte. „Da können wir uns nicht beschweren, es war schon Rot“, meinte TSV-Pressesprecher Felix Zeibe. Doch Soyens Angriffe waren letztlich zu harmlos, um die Büchsenberger zu gefährden. Es blieb beim 2:0.

„Wir hatten das Spiel über 90 Minuten unter Kontrolle. Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden. Lediglich bei der Torausbeute hätte wir zulegen müssen“, resümierte Co-Trainer Melih Uysal hinterher. Im letzten September-Spiel peilt man nun den vierten Sieg in Folge an. Es geht am Samstag zu Primus Babensham. (ez/ola)

Aßling I: Jo.Mertl, F.Kerschbaumer, A.Huber, M.Böhm, Mihaljevic, Lampl, Stacheter, St.Kuklok, Winkler, Mayer, Graupe; Ja.Mertl, Gruber, Heininger, P.Kagermeier.