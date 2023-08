Aßlinger Aufsteiger gelingt „ein Meilenstein“ - Holzmann-Elf feiert ersten Punkterfolg der Saison

Von: Wolfgang Herfort

Der Akrobatik und Torgefahr des ASV Rott setzten (weiß) Philipp Ertl und der TSV Aßling II erfolgreich eine verbesserte Kompaktheit und Kompromisslosigkeit im Abwehrverbund entgegen. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Aßlings Coach Stefan Holzmann und sein Team durften am Ende froh sein, im vierten Anlauf zumindest den ersten Zähler der Saison ergattert zu haben.

Aßling - Denn bereits in der siebten Minute führte Rotts erste Möglichkeit zum 0:1. Fabian Simmer erwies sich dabei schneller als die Aßlinger Abwehr. Dass die Gäste als Aufstiegsanwärter mehrere Chancen liegen ließen, war Aßlings Glück.

Auch der Ausgleich fällt ein wenig in diese Kategorie. Denn es lief bereits die dritte Minute der Nachspielzeit im ersten Durchgang, als Luca Bechthold per Hacke für Robin Brunnthaler auflegte und der das 1:1 markierte. Es folgte eine zweite Halbzeit, an deren Ende beide Seiten über einen gewonnenen oder zwei verlorenen Zählern hätten klagen können.

Stefan Schüssler gelang das 2:1 für Rott (55.), Aleksandar Dimitrijevic, der vor ein paar Monaten noch Aßlings Erste gecoacht hatte und auf Bitten von Coach Stefan Holzmann eingesprungen war, glich nach Vorarbeit von Yannick Lampl aus (69.). Dass es bei dem Remis blieb, erfüllte alle Wünsche des Aßlinger Trainers. Vor allen Dingen die Fortschritte, die die Büchsenberger bislang im Saisonverlauf erkennen ließen – „gegen Rott gelang uns ein Meilenstein“ –, brachten Holzmann einen kräftigen Schuss Zufriedenheit: „Schön, wenn man sieht, dass die Worte des Trainers fruchten.“

Alles andere als zufrieden zeigte sich der Aßlinger Coach allerdings mit der Leistung von Schiedsrichter Simon Hellmaier (SV DJK Götting). „Bei einem Foul an Yannick Lampl wurde uns ein klarer Elfmeter versagt, und dem Rotter 2:1 ging eine deutliche Abseitsposition voraus.“

Doch auch das war aus Sicht Holzmanns zu verkraften: „War einfach toll zu sehen, wie die Jungs solche Rückschläge weggesteckt haben.“ Nach dem ersten Zähler der Saison soll nun am Sonntag beim Tabellenzweiten SC Rechtmehring (16 Uhr) eine Überraschung folgen. Holzmanns vage Ankündigung: „Man hat gesehen, wir können ein unangenehmer Gegner sein.“

TSV Aßling II: Quirin Huber, Robin Brunnthaler, Simon Hanslmayer, Philipp Ertl, Yannick Lampl, Robert Pröschel, Viktor Golubenko, Tobias Höge, Josef Limberger, Jacob Mertl, Tobias Mayer - Christian Knoblich, Tobias Kling, Luca Bechtold, Aleksandar Dimitrijevic.