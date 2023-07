„Erste Halbzeit war eine Katastrophe“: TSV Aßling zeigt zwei Gesichter

Von: Julian Betzl

TSV Aßlings zeigte am Wochenende zwei Gesichter: TSV-Teams mit Nullnummer und 6:2-Sieg. © FuPa/Stefan Rossmann

Immer wieder winkt Klaus Sigl frustriert ab, wiederholt brüllt er seine Defensive aus ihrem Versteck heraus.

Aßling – „Die erste Halbzeit war eine Katastrophe von uns“, stellte Aßlings Coach nach der Nullnummer im Test bei Ligakonkurrent SV Bruckmühl II enttäuscht fest.

„Wir haben geschlafen, waren zu weit weg von den Leuten und haben nichts von dem umgesetzt, was wir uns im Aufbauspiel vorgenommen haben.“ Ohne einen etatmäßigen Innenverteidiger brauchte es scheinbar eine feurige Kabinenansprache, damit die TSV-Elf ihren Vorwärtsgang fand. „Es ist unerklärlich, weshalb wir oft zwei so unterschiedliche Halbzeiten spielen“, war Sigl mit der „deutlichen Steigerung“ betont zufrieden.

Eine solche war zuletzt auch für Aßlings Reservecoach Stefan Holzmann erkennbar. Sein Aufstiegsteam hatte das Vorspiel in Bruckmühl gegen die SV-Dritte durch Tore von Philipp Ertl (28., 57.), Tobias Höge (41.), Viktor Golubenko (47.), Filip Bachmatiuk (80.) sowie Maxi Pöhlmann (87.) mit 6:2 Toren klar für sich entschieden. Holzmann: „Gut zu sehen, dass die Veränderungen in den letzten zwei Spielen gegriffen haben.“ Beide Aßlinger A-Klassisten bestreiten am Sonntag, 23. Juli, zu Hause gegen den TSV Grafing ihre jeweiligen Generalproben. (Julian Betzl)