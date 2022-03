ASV Glonn ll gegen Grüne Heide ll: Schmeichelhafter Punkt für Ismaning, zu wenig für Glonn

Glonns Roman Sigl wird beim Kopfball attackiert. © sro

„Vor dem Spiel wären wir mit diesem Punkt zufrieden gewesen. Im Nachhinein ist er eigentlich zu wenig.“ ärgert sich Glonns Kneifl nach dem Remis gegen Ismaning.

Glonn – Im direkten Duell mit dem Tabellennachbarn Grüne Heide Ismaning II wollte die Glonner Kreisklasse-Reserve keinesfalls den Anschluss an die Spitzengruppe der B-Klasse 6 schon auf den ersten Metern des Kalenderjahres verlieren. „Insofern könnten wir zufrieden sein, nachdem wir ja nicht verloren haben“, haderte Teamsprecher Josef Kneifl dennoch mit der Glonner 1:1-Ausbeute. „Vor dem Spiel wären wir mit diesem Punkt zufrieden gewesen. Im Nachhinein ist er eigentlich zu wenig.“

Abgesehen vom abgefälschten 0:1 (15.) tauchten die Ismaninger Gäste nämlich kaum mehr vor dem ASV-Kasten auf. „Grüne Heide hat nach der Führung in den Verwaltungsmodus geschaltet, da hätten wir eigentlich mehr von ihnen erwartet“, so Kneifl. Umso mehr wurde Glonn II aktiv. Martin Sellmer brauchte jedoch zwei vergebene, hochkarätige Anläufe in Häfte eins, ehe er einen Mix aus Torschuss und Flanke zum 1:1 in die Maschen mogelte (79.). Vorerst kann Glonn nicht im vorderen Abteil des Aufstieg-Zuges mitfahren. Aber, so Kneifl, „der Wille war bei unserer jungen Truppe schon da“. (Julian Betzl)