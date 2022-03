Genickschlag mit dem Abpfiff: ASV Glonn kassiert Elfmeter bei der letzten Aktion

Keinen Deut schlechter als der Tabellenführer waren die Glonner Kicker um Spielertrainer Bernie Riedl (r.). © sro

Wut, Frust und Diskussionen: Beim ASV Glonn leiden nach der Niederlage gegen Grüne Heide Ismaning die Stimmung und das Mobiliar in der Kabine.

Glonn - Die Angeln der Kabinentür hatten Mühe, die erste Glonner Frustwelle zu absorbieren. Während die wütend vom Feld stapfenden ASV-Kicker ihr eigenes Mobiliar oder Schuhwerk malträtierten, absolvierte der Unparteiische Bjarne Petersenn einen Spießrutenlauf durch die aufgebrachten Anhänger der Heimelf. Sein vorletzter Pfiff des Tages sorgte für Diskussionsstoff und entschied die Partie zugunsten der favorisierten Gäste von Grüne Heide Ismaning mit.

Letzte Aktion der Partie, Spielstand 1:1, relativ leistungsgerecht: Im Glonner Strafraum kommt es zu mehreren Zusammenstößen. Aus Sicht der unmittelbar beteiligten ASV-Akteure, war Torhüter Matthias Stephan zuerst am Ball, ehe sich zwei Ismaninger gegenseitig zu Fall brachten. Doch der Schiri entschied auf Strafstoß, den Doppeltorschütze Markus Schneider mittig zum 1:2 verwandelte. Abpfiff. Jubel beim weiter unbesiegten Ligaprimus. Frust beim Kellerkind.

„So ein Genickschlag ist extrem bitter, wenn du jeden Punkt im Abstiegskampf brauchst“, seufzte ASV-Spielertrainer Berni Riedl am Mittelkreis. „Ismaning war spielerisch in der ersten Halbzeit stärker, aber gefühlt waren wir im zweiten Durchgang näher am Siegtor dran.“

Die Gäste gaben sich nach ihrem Führungstor (12.) zufrieden, sodass sich bis zur 71. Minute ein zerfahrener, chancenarmer Kreisklasse-Kick entwickelte. Ismaning wollte nicht recht, Glonn konnte jenseits der Mittellinie nicht, bis Goalgetter Martin Huber die Hereingabe von Ludwig Kögl mit perfektem Erstkontakt am Torwart vorbeilegte und zum 1:1 einschob. Riedl: „Den Unterschied von 28 Punkten hat man spielerisch nicht gesehen. Am Ende bleiben wir leider bei 13 stehen.“ (bj)

Glonn: Stephan, Kögl, Mini, T. + J. Stefer, Gartner, Staudinger, König, Huber, Bernhard, Riedl; Sellmer, Riedhofer, Schuler.