ASV Glonn hofft auf seine Heimstärke - „keine Ausrutscher mehr erlaubt“

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Dennis Mini (l.) und sein ASV müssen heute mehr Engagement als im Hinspiel zeigen. sro © sro

Nach der kurzfristigen Spielverlegung empfangen die Glonner Kicker die Steinhöringer heute auf ihrem Ausweichplatz in Adling.

Glonn - „Das Hinspiel haben wir mit einer sehr schlechten Leistung verdient 0:3 verloren“, erinnert sich ASV-Sprecher Raphael Gartner, der verspricht: „Im Rückspiel werden wir uns nicht noch mal so einen Auftritt leisten.“

Nachdem die Konkurrenz um den Klassenerhalt zuletzt gepunktet hat, braucht der ASV dringend weitere Zähler im Kampf gegen den Abstieg. „Unsere Form ist aber auch besser als im Hinspiel“, ist sich Gartner sicher und zuversichtlich. Nach vier Spielen ohne Niederlage habe man mehr Selbstvertrauen. Zudem spiele man zuhause, und „vor heimischen Publikum sind wir heuer wesentlich stärker“. Warum das so ist, sei allen ein Rätsel. „Aber im Endeffekt ist es egal, wo wir die Punkte holen, Hauptsache wir holen sie“, so Gartner, der einen aufmerksamen Blick auf die Tabelle hat. „Bei fünf verbleibenden Spielen und nur drei Zählern Abstand zum Relegationsplatz dürfen wir uns keine Ausrutscher mehr erlauben.“ Für die Gäste, die 30 Zähler und damit sechs mehr als der ASV auf dem Konto haben, ist die Saison so gut wie gelaufen. Die Mannschaft von Petar Jokic hegt keine Ambitionen mehr nach oben, und nach unten sollte nichts mehr anbrennen.

„Wir wissen, was auf uns zukommt und stellen uns auf ein körperlich hartes Spiel ein“, erklärt Raphael Gartner. Man wolle diesmal besser dagegen halten. „Wenn wir uns wieder so wenig wehren, hat Steinhöring leichtes Spiel.“ Geduldiges Aufbauspiel sei nötig, „nicht sofort jeden Ball nach vorne schlagen“. „Im Hinspiel haben wir uns kaum Chancen erspielt“, erinnert Gartner: „Dass wir es besser können, haben wir die letzten Spiele gezeigt. Ein Dreier wäre ein wichtiger Schritt zum Klassenerhalt.“ hw