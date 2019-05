Glonn II sichert Klassenerhalt und begräbt Aufstiegshoffnungen des SVH

Hohenlinden II verliert durch Huber-Doppelpack

von Wolfgang Herfort schließen

Glonns Zweite beseitigte auch die letzten theoretischen Abstiegsgedanken und zugleich die letzte Hoffnung der Gäste aus Hohenlinden, doch noch einmal auf den Aufstiegszug aufspringen zu können.

Hätten bei Bernhard Gasteiger nicht zweimal vor dem Tor die Nerven geflattert, Glonn ll wäre frühzeitig dem Erfolg entgegen gesteuert. So waren es die Hohenlindener, die von einem Handspiel und dem folgenden Elfmeter zu profitieren schienen. Doch auch ihnen spielten die Nerven einen Streich, der ASV-Keeper konnte parieren. So ging es mit 0:0 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit machte es Glonns Stürmer Michael Huber besser. Nach schöner Kombination erzielte er in der 60. Minute das 1:0 und staubte sechs Minuten später zum 2:0 ab.

Hohenlindens Reserve versuchte noch einmal, das Spiel zu drehen. Doch am Glonner Schlussmann Johannes Wagner gab es kein Vorbeikommen. Mit zwei Glanzparaden hielt er den Sieg fest und raubte den Gästen den letzten Hoffnungsschimmer auf die A-Klasse.

ASV Glonn II – SV Hohenlinden II 2:0

ASV II:Andre Grunnack, Lorenz Ritzer, Sebastian Gröbmayr, Bernhard Gasteiger (83. Dennis Krauskopf), Felix Michael (73. Andreas Niedermayer), Dennis Mini, Michael Kneifl, Michael Huber, Niklas Gerer, Johannes Wagner, Lukas Senckenberg. – Trainer: Ralf Schedlbauer.

SVH II: Alexander Sievers, Daniel Prünster, Max Schelmbauer (75. Maximilian Mayerhofer), Florian Schelmbauer, Michael Reischenbeck, Thomas Birnberger, Florian Wegmaier, Dennis Widdmann, Sendin Mujic, Alexander Abstreiter, Stefan Chronopoulos. – Trainer: Thomas Birnberger.

Schiedsrichter:Kevin Effenberg (SpVgg Höhenkirchen)

Tore: 1:0 Michael Huber (60.), 2:0 Michael Huber (66.).