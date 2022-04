Glonn punktet mit blauem Auge: Zwei-Tore-Führung gegen KSC verspielt

Am Ende doch enttäuscht: Raphael Gartner. © ASV Glonn

„90 Minuten lang waren wir näher am Sieg dran – und müssen am Ende glücklich sein, dass wir nicht verloren haben“, fasste Glonn-Kapitän Gartner die Partie zerknirscht zusammen.

Glonn – Raphael Gartner wusste nach dem Auswärtsspiel seines ASV Glonn beim Kirchheimer SC II nicht so recht, ob er sich primär über die verspielte Zwei-Tore-Führung ärgern, oder den Punktgewinn im Kellerduell der Fußball-Kreisklasse 6 freuen sollte. Irgendwie entschied sich der ASV-Kapitän dann doch dazu, die 2:2 (0:1)-Punkteteilung als „enttäuschend“ zu bewerten.

In einem von Zweikämpfen geprägten, zähen ersten Durchgang gingen die Glonner nach einer Bogenlampe und Maxi Bernhards clevere Direktabnahme in Führung (12.) und erwischten nach dem Seitenwechsel mit Jacob Königs 2:0 (47.) ebenfalls einen Frühstart. „Wir waren richtig am Drücker“, hätte Gartner in der Folge zu gerne Königs zweiten Treffer bejubelt, den jedoch der Pfosten sowie Königs unglückliches Kopfballspiel verhinderte.

Der KSC verkürzte (66.) und bestrafte eine von Glonner Unsicherheiten geprägt Restspielzeit mit einem Sonntagsschuss zum 2:2 (86.). Als ein KSC-Stürmer in der Schlussminute ASV-Keeper Dennis Krauskopf umkurvte, hatte Gartner selbst mit dem Punktgewinn schon abgeschlossen. „Zum Glück hat er aus drei Metern nur das Außennetz getroffen und wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.“ (bj)

ASV: Krauskopf, Kögl, Gartner, T+J Stefer, Riedhofer, Schuler, Kneifl, Huber, Bernhard, König; Schreiber, Staudinger, Ehmann, Mini