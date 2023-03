ASV Glonn hofft auf spanische Kopfballschule bei Rückkehrer König

Jakob Stefer Spielender Abteilungsleiter beim ASV Glonn. © kn

Auch ohne Neuzugänge gibt es zum Rückrundenstart drei Namen im Kader der ASV-Fußballer aus Glonn, welche die letzten Partien nicht auf dem Spielberichtsbogen standen.

Glonn – Martin Huber und Tobias Stefer kommen nach einer Oberschenkelverletzung und einem Leistenbruch zurück und trainieren wieder mit, ein weiterer Rückkehrer ist der Teamkapitän Jacob König. Der Mittelfeldspieler war in den vergangenen Monaten für ein Auslandssemester in Spanien.

„Ich hoffe, er hat was gelernt in Spanien. Ich habe gehört, er war in der Kopfballschule“, freut sich Abteilungsleiter Jakob Stefer lachend, das Trio wieder auf dem Trainingsplatz zu sehen. Es soll dabei helfen, sich aus dem Abstiegskampf der Kreisklasse 6 zu befreien. „Auch wenn die letzten fünf bis sechs Spiele spielerisch in Ordnung waren, haben die Punkte gefehlt. Zum Ende der Rückrunde sind wir dann unten reingerutscht. Wir wollen aber auf keinen Fall absteigen“, sagt Stefer, der selbst in der ASV-Verteidigung ackert.

Vier Testspiele waren für die Vorbereitung geplant, witterungsbedingt fand erst eines statt. „Wir ärgern uns natürlich ein bisschen, versuchen das aber unter der Woche noch nachzuholen“, so Stefer. Dem Testlauf am kommenden Sonntag, um 15 Uhr, sollte auf dem Kunstrasen des Putzbrunner SV aber nichts im Wege stehen. „Wir haben in den Spielen keine taktische Revolution vor. Wir wollen uns ein bisserl einspielen, um mehr Selbstverständnis zu bekommen. Unsere Mannschaft ist noch recht jung und wir haben viel Entwicklungspotenzial. Im Allgemeinen läuft die Vorbereitung auch sehr gut.“

Am 19. März geht es für den ASV beim FC Ebersberg wieder um Punkte. Mit dem „Club“, Parsdorf und Hohenlinden stehen den Glonnern im Abstiegskampf dann gleich drei wegweisende Spiele gegen direkte Konkurrenten bevor. (pso)

Weitere Testspiele

Sonntag, 5. März, 16 Uhr, Putzbrunner SV (A); So., 12. März, 16 Uhr, FC Dreistern NT (A).