Fußball: ASV Glonn startet Mission Klassenerhalt

Der ASV will unbedingt die Klasse halten. © Christian Riedel

Coach Riedl startet mit dem ASV Glonn in die Vorbereitung. Die Glonner, die mit nur einem Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz überwintern, haben ein klares Ziel.

Glonn – Ohne Erholung kein Erfolg. Frei nach diesem Motto verbrachten die Fußballer des ASV Glonn ihre Winterpause. „Da steckt ja nicht umsonst das Wort ‚Pause’ drin“, nahm es Bernhard Riedl, der Spielertrainer des Kreisklassisten, ganz genau. Der Coach hatte seinen Mannen keine Lauf- und Fitnesspläne mit in die spielfreie Zeit gegeben.

„Zum Ende der Hinrunde gingen wir ziemlich auf dem Zahnfleisch. Da tat eine Pause jetzt mal ganz gut“, erinnert sich Riedl, der seine Mannschaft am heutigen Donnerstag erstmals wieder zum Training bittet. Sechs Testspiele, alle auswärts, haben die ASV-Verantwortlichen vereinbart. „Sechs Wochen Vorbereitung reichen völlig aus, um unsere Ziele zu erreichen“, so Riedl. Nach Möglichkeit soll der Klassenerhalt so früh wie möglich unter Dach und Fach gebracht werden.

Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, schließlich überwinterte der ASV Glonn als Tabellenelfter mit nur einem Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. „Ich hätte mir ein paar Punkte mehr gewünscht. Aber wir hatten leider zu viele Auftritte, die nicht ligatauglich waren“, zeigt sich Riedl kritisch. Vor allem in der Fremde enttäuschten die Glonner. Nur drei magere Auswärtspunkte stehen bislang zu Buche. „Wir müssen mehr Konstanz in unser Spiel bringen“, fordert darum der ASV-Trainer.

Vor allem von seinen ASV-Routiniers erwartet Trainer Bernhard Riedl eine Leistungssteigerung: „Wir haben viele erfahrene Leute in unseren Reihen, aber das muss auf dem Platz auch ausgestrahlt werden.“ Abstiegskampf ist bekanntlich Kopfsache. Geistige und körperliche Frische sind Grundvoraussetzungen für stabile Leistungen. Da trifft es sich gut, dass die Glonner Spieler während der Winterpause ausreichend Zeit hatten, ihre Batterien aufzuladen. fhg

Testspiele:

Sa., 12. Feb., 15 Uhr: FC Deisenhofen III (A); So., 20. Feb., 14 Uhr: FC Biberg (A); Sa., 26. Feb., 14.30 Uhr: TSV Grafing (A); So., 27. Feb., 12 Uhr: ATSV Kirchseeon II (A); So., 6. März, 12 Uhr: SpVgg Haidhausen II (A).