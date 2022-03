Unterkante Latte rettet ASV Glonn - knapper Sieg gegen TSV Ebersberg II

Der ASV Glonn: Hatte Erfolg im Kellerduell gegen TSV Ebersberg II. © kees

Bei den beiden Kreisklasse-Kellerkindern aus dem Landkreis Ebersberg wechseln sich zum Rückrundenstart Hoch und Tief munter ab.

Glonn – Nachdem sich die Glonner zuletzt erst mit der letzten Spielaktion Ligaprimus Ismaning mit 1:2 geschlagen geben mussten, „war gegen Ebersberg bei der ganzen Mannschaft hundertprozentiger Siegeswille spürbar“, meinte ASV-Teamsprecher Raphael Gartner.

Ebersbergs Kreisligareserve profitierte indes früh vom Rückenwind des 4:1-Auftakterfolgs in Aschheim und konnte nach fünf Minuten bereits zehn Glonner erfolgreich überspielen. ASV-Torwart Matthias Stephan konnte den Rückstand mit viel Routine im Eins-gegen-eins jedoch verhindern. „Danach hatte Ebersberg noch eine gute Chance, aber nach 15 haben wir viel Offensivdruck ausgeübt und gerade in der zweiten Halbzeit bessere und genügend Torchancen rausgespielt“, ärgerte sich Gartner sowohl über zwei wegen Abseits aberkannter Führungsmöglichkeiten der Heimelf als auch die inkonsequente Chancenverwertung. Wenn man noch dazu einpreise, dass die kleinen Eber noch vor der Pause zweimal verletzungsbedingt wechseln und sogar Ersatztorwart Sebastian Volk im Feld aufbieten mussten, „haben wir es unnötig spannend gemacht“, so Gartner.

Erst nach 75 Spielminuten zappelte der Ball im Netz der Kreisstädter: Einen, „wie immer streitbaren Handelfmeter“, verwandelte der ebenfalls eingewechselte und augenzwinkernde Raphael Gartner „im Nachhinein natürlich unhaltbar mit Unterkante Latte“ zum 1:0-Siegtor für den ASV Glonn. „Nach dem Riesenpech gegen Ismaning war das insgesamt ein absolut verdienter Sieg“, so Gartner, dessen Team ob des kleinen Befreiungsschlags gar nicht groß in Feierstimmung war. Zu groß war der Erfolgsdruck vor dem Keller-Derby. „Das war eher Erleichterung.“ (bj)

ASV Glonn: Stephan, Kögl, Staudinger, Mini, J.Stefer, Riedhofer, Schuler, König, Huber, Bernhard, Riedl; Gartner, Ehmann.

TSV Ebersberg II: R.Huber, Giglinger, Schneider, M.Huber, Häußler, Markio, Gröninger, A.Niedermaier, Weigl, Chirco, Lüngen; S.Volk, Meyer, M.Fischer.