TSV Zorneding legt auf Kunstrasenplatz los: Athletische Grundlagen und andere nötige Themen

Tobias Schwürzenbeck: Der TSV-Verteidiger legt eine fußballerische Pause ein. © fupa

Mit großer Beteiligung ist der TSV Zorneding in die Wintervorbereitung gestartet. Rund 40 Teilnehmer zählte Trainer Sascha Bergmann beim Trainingsauftakt des Fußball-Kreisligisten am Sonntag auf der Anlage des SC Baldham-Vaterstetten.

Zorneding – „Insgesamt dürfen wir den Kunstrasenplatz dort viermal nutzen. Das ist natürlich super. So können wir trotz der aktuellen Wetterbedingungen viel mit dem Ball trainieren“, zeigte sich Bergmann erfreut. „Grundsätzlich ist es nämlich schon ein Nachteil für uns, dass wir – im Gegensatz zu den meisten Ligakonkurrenten – über keinen Kunstrasenplatz verfügen.“

Auch die Reserve um Coach Rudolf Riedl und ein halbes Dutzend U19-Junioren waren bei der ersten Einheit des Jahres unter freiem Himmel mit von der Partie. „Wir wollen die U19-Spieler nun häufiger ins Training integrieren, damit der Jahrgang Anschluss an die Herren erhält“, so Bergmann, dessen Elf mit drei Punkten Vorsprung auf die Relegationsplätze überwintert. „Wir hatten einen guten Start, später einen Hänger. Es wären mindestens sechs Punkte mehr drin gewesen. Unser größtes Manko war die Chancenverwertung“, stellt der Coach seinen Schützlingen ein durchschnittliches Hinrunden-Fazit aus.

„Das Rennen um den Klassenerhalt wird bestimmt bis Mitte Mai eng bleiben. Da sind viele Teams in der Verlosung“, so der Coach. „Wir müssen gut aus der Winterpause kommen. Zu Beginn haben wir gleich ein knackiges Programm mit richtungsweisenden Spielen. Aber wir können überall punkten“, blickt Bergmann voraus. In der Rückserie wird er jedoch auf Tobias Schwürzenbeck und Johannes Bouacha verzichten müssen. Beide legen zumindest vorerst eine fußballerische Pause ein.

Auf der Habenseite soll sich allerdings auch etwas tun. „Ein Neuzugang befindet sich gerade in der Pipeline. Es sind jedoch noch letzte Details zu klären“, hält Bergmann den Namen (noch) geheim. Bis zum ersten Pflichtspiel nach der Winterpause gegen Fortuna Unterhaching (19. März) sieht der TSV-Plan vor, „läuferische und athletische Grundlagen zu setzen und die nötigen fußballerischen Themen über viele Testspiele abzudecken“. Bereits am Samstag (13 Uhr) beim Kirchheimer SC II haben die ‚Bergmänner’ die erste Möglichkeit dazu. Die Zornedinger Reserve spielt tags darauf (12.30 Uhr) beim TSV Allach II. fhg

TSV-Testspiele:

18. Februar, 15 Uhr: TSV Trudering (A); 19. Februar, 12.30 Uhr: TSV Hohenbrunn (A); 26. Februar, 15 Uhr: SG Markt Schwaben (A); 2. März, 19.30 Uhr: Putzbrunner SV (A); 5. März, 14.30 Uhr: SV Eichenried (H); 12. März, 14.30 Uhr: FC RW Oberföhring (H).