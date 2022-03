ATSV hat Pech, Phönix die Punkte: Kirchseeon stemmt sich vergeblich gegen Tabellenzweiten

Von: Wolfgang Herfort

Max Hotz war im Spiel gegen den FC Phönix vom Glück verlassen. © hw

Nach dem 0:2 im Hinspiel zog der ATSV Kirchseeon auch bei der zweiten Begegnung mit dem FC Phönix den Kürzeren.

Kirchseeon – Diesmal denkbar knapp mit 0:1, obwohl „wir mit ein bisserl mehr Glück einen Punkt hätten holen können“ so Trainer Christian Barth. Dem Tabellenzweiten aus München bescheinigte der ATSV-Coach, nicht unverdient gewonnen zu haben.

„Phönix ist eine spielstarke Mannschaft, wie man gesehen hat, und bringt viel Erfahrung mit. Die stehen nicht umsonst auf Platz zwei.“

Barths Taktik, das Spiel solange wie möglich offen zu halten, ging eine halbe Stunde lang auf. Dann war es eine Standardsituation, die zum Phönix-Erfolg führte. Nach einer Ecke war Dragoljub Dekanovic zur Stelle und brachte die Münchner mit 1:0 in Führung (31.).

Ansonsten habe man „wenig zugelassen und gut verteidigt“, lobte Barth seine Mannschaft. „Phönix hatte aus dem Spiel heraus nicht viele Möglichkeiten“, wie der Kirchseeoner anerkennend registrierte. Allerdings blieben die Sturmspitzen des ATSV stumpf. Max Hotz, auf dessen Torinstinkt sonst Verlass ist, setzte seine Versuche neben den Kasten oder scheiterte am FCP-Schlussmann. Auch als die Gastgeber in der Schlussviertelstunde den Druck steigerten, sprang nichts mehr heraus. „Wir müssen unsere Punkte eben wie die Eichhörnchen sammeln – sehr mühsam.“ Dabei wäre ein Erfolg „wichtig für die Mannschaft“ gewesen, so Barth: „Für den Aufwand, den wir betrieben haben, konnten wir uns nicht belohnen. Das Glück war nicht auf unserer Seite. Schade!“ (hw)

Kirchseeon: Krauss, Luk. Alberter, Koch, Setzer, Naumann, Hotz, Güterman, Karanikolas, Kormann, Bliemel, Dan. Alberter – Mayer, Ri. + Lo. Roth, Köck.