Kirchseeoner Willensleistung: ATSV feiert Comeback gegen Oberföhring - und kann sich jetzt retten

Abgezogen: Adrian Naumann (r.) und der ATSV Kirchseeon bleiben weiter vor den Relegationsrängen. Foto: s. rossmann © s. rossmann

Viel spannender es nicht sein können. Nach Rückstand drehte der ATSV die Partie gegen den FC Rot-Weiß Oberföhring und siegte dank eines Tores kurz vor dem Spielende noch mit 2:1 Toren.

Kirchseeon – Angesichts des Sieges des TSV Ebersberg beim FC Phönix waren die drei Punkte auch bitter notwendig, sonst hätte der Konkurrent aus der Kreisstadt die Kirchseeoner Kicker aufgrund des gewonnenen direkten Vergleiches auf einen Relegationsrang geschubst. Nun muss aber die Mannschaft von Trainer Christian Barth zum Saisonausklang am kommenden Wochenende auch beim SV Heimstetten II dreifach punkten, um die Kreisliga ganz sicher zu halten.

„Wenn wir in Heimstetten aber so auftreten wie heute gegen Oberföhring, können wir dort auch was holen“, zeigt sich Trainer Christian Barth selbstbewusst.

Nach etwas Glück in der Anfangsphase geriet die Kirchseeoner Heimelf in der 41. Minute doch in Rückstand, weil Tobias Österle für die Gäste einnetzte. „Dann haben wir aber die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht“, urteilte Barth über den Ausgleich von Maximilian Hotz (54.). „Und unser 2:1 war dann einfach eine Willensleistung.“ Nach einem Lattentreffer von Thomas Gütermann prallte das Spielgerät an den Oberschenkel von Tobias Rehm und anschließend zu Hotz, der den finalen Akt und das 2:1-Siegtor beschloss (88.). (arl)

ATSV Kirchseeon: Manuel Weiß, Daniel Alberter, Lukas Alberter, Corbinian Huber, Tobias Rehm, Stefan Koch, Adrian Naumann, Maximilian Hotz, Thomas Gütermann, Loris Kormann, Lukas Bliemel, Christian Koepp, Jannick Nowara, Simon Ohlberger, Filip Karanikolas.