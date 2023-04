Kirchseeon macht‘s sehr spannend – Knapper Sieg über Fortuna Unterhaching

2:0-Heimsieg

Von Christian Scharl schließen

„Wichtige Punkte“ attestierte Kirchseeons Trainer Günther Lehner seiner Mannschaft nach dem 2:0-Sieg über Fortuna Unterhaching.

Kirchseeon – Diese seien aber in einem sehr engen und sehr spannenden Spiel schwer erkämpft gewesen. Erst in der 88. Minute sorgte Adrian Naumann nach einem verlängerten Freistoß für das 2:0 und die endgültige Entscheidung.

Der Gast startete sogar etwas besser in die Kreisligapartie, doch mit einem Klassetor sorgte Kirchseeon für den Umschwung: Loris Kormann tankte sich in Musiala-Manier gegen einige Gegenspieler durch und legte quer auf Max Hotz, dessen Hereingabe wiederum Thomas Gütermann im Gäste-Netz zum 1:0 (20.) unterbrachte. Weitere Chancen von Hotz und Danny Hahne blieben ungenutzt, die Halbzeitführung war also verdient.

Die zweite Hälfte geriet aus Kirchseeoner Sicht zerfahrener, am Ende durften die ATSVler aber jubeln. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, jetzt lebt es sich leichter“, freute sich Lehner über die Distanzwahrung zum Abstiegsfeld. (arl)

ATSV Kirchseeon: Stemberger, Alberter L., Karanikolas, Hainthaler, Kormann, Bliemel, Hahne, Hotz, Mayer, Koepp, Gütermann, Naumann, Roth, Appelt.