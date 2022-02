ATSV Kirchseeon: „Torschuss-Egoismus“ muss her - Vorbereitung schon seit 11. Januar

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Adrian Naumann und seine Kirchseeoner werden ihre Trefferquote verbessern müssen, um den Klassenerhalt zu schaffen. © stefan rossmann

Christian Barth, Trainer der Kirchseeoner Kreisligakicker, ist bereits seit dem 11. Januar dabei, seine Mannschaft auf die restlichen Punktspiele einzustimmen.

Kirchseeon – Mit einem anspruchsvollen und anstrengenden Programm. „Ich wollte die Pause nicht zu lang werden lassen, nachdem wir schon im November aufgehört hatten. Darum haben wir frühzeitig angefangen.“

Dreimal wöchentlich Training, dazu sechs Vorbereitungsspiele gegen Gegner, „die sich vom Niveau her mit uns messen können. Höherklassige Gegner sind schwer zu kriegen“, sagt Barth.

ATSV Kirchseeon: Probleme in der Offensive

Es sind die gewohnten Gesichter, die auf sein Kommando hören, weder Zu- noch Abgänge waren in der Wechselperiode zu verzeichnen. „Wir haben den Kader gleich gehalten“, so Barth. Der sei „groß genug und qualitativ ausreichend, um unser Ziel zu erreichen“. Angesichts von Rang elf, von dem der ATSV die Punktrunde aufnehmen wird, kann das nur Klassenerhalt heißen. Barth weiß, wie der zu erreichen wäre. „Dazu muss man nur auf unsere Ergebnisse schauen: Wir schießen einfach zu wenige Tore.“ So auch im ersten Testspiel, das man zuletzt beim FC Ludwigsvorstadt (Tabellenzweiter der Kreisklasse 4) mit 0:2 verlor. „Die Jungs wissen, wo das Tor steht, nur treffen tun sie es zu selten“, gesteht Barth das ATSV-Defizit ein. Abhilfe zu schaffen, sei schwer. „Man kann natürlich versuchen, mit Torschussübungen die Treffsicherheit zu erhöhen. Auch wenn die Spieler so mehr Sicherheit erlangen, lässt sich eines nicht simulieren: die Anspannung und das Gefühl im Wettkampf.“

Durch die Vorbereitungspartien erhofft sich der Kirchseeoner Trainer, dass seine Stürmer einen gewissen „Torschuss-Egoismus entdecken“. Denn „Stand jetzt müssen wir zulegen, um aus der Gefahrenzone raus zu kommen“.

Dazu bedarf es auch frischer Motivation. Die könnte man sich im Test gegen den SV Miesbach am Sonntag, 15 Uhr, holen. Anders als die Kirchseeoner hat das Kreisligateam aus der Zugspitzgruppe gerade einmal die ersten Trainingseinheiten absolviert. Die Partie gegen den ATSV ist der erste Prüfstein für Miesbachs Trainer Hans-Werner Grünwald. (Wolfgang Herfort)

Vorbereitungsspiele

Sonntag, 6. Feb., 15 Uhr beim SV Miesbach; Sonntag, 13. Februar, gg. FC Türk Gücü Erding (15 Uhr), Dienstag, 15. Februar, gg. SV Anzing (19.45 Uhr); Sonntag, 20. Februar, gg. FC Moosinning II (16 Uhr); Dienstag, 22. Februar, gg. FC Finsing 19.45 Uhr.