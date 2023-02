ATSV Kirchseeon: Veränderung zwischen den Pfosten – Anfang März geht’s in Trainingslager

Teilen

Kilian Stemberger kommt als neue Nummer 1 aus Waldperlach zum ATSV. © fupa

Am heutigen Dienstagabend erwachen die Kicker des Kreisligisten ATSV Kirchseeon aus dem Winterschlaf.

Kirchseeon – Trotz frostiger Temperaturen bittet Trainer Günther Lehner zum Trainingsauftakt auf dem vereinseigenen Kunstrasenplatz.

„Ich nehme an, die Jungs haben große Lust, wieder etwas zu tun“, so der Coach. Bis zum ersten Pflichtspiel am 19. März gegen den SV Anzing stehen seinen Schützlingen schweißtreibende Einheiten bevor. „Bis Anfang März werden wir an unserer Kondition arbeiten. Danach rückt das Fußballerische in den Fokus“, kündigt Lehner an. „Wir werden dreimal wöchentlich trainieren und zusätzlich je ein Freundschaftsspiel bestreiten.“ Bereits am Sonntag steht für die Kirchseeoner beim TSV Waldtrudering die erste Testpartie auf dem Programm.

Anfang März geht es für den ATSV ins Trainingslager nach Kroatien, um sich „unter besseren Wetter- und Platzbedingungen“ den nötigen spielerischen Feinschliff zu holen. „Es wird wichtig sein, gut in die Rückrunde zu starten. Wir müssen von Beginn an in guter Verfassung sein. Das könnte der Schlüssel zum Klassenerhalt sein. Die Liga ist aber sehr eng. Es kann auch sein, dass wir länger unten drin stehen werden. Auch darauf werde ich die Jungs vorbereiten“, gibt Lehner einen Ausblick.

Der Klassenerhalt soll vor allem über stabile Defensivleistungen erreicht werden. „Wir müssen kompakt verteidigen und gut im Raum stehen.“ Mit dem Verlauf der Hinrunde war der Coach überwiegend zufrieden: „In den letzten beiden Spielen haben wir leider etwas nachgelassen. Bis dahin war es aber ok, mit der Punktausbeute kann ich gut leben. Jetzt müssen wir uns neu fokussieren. Es geht wieder bei null los.“

In der Rückrunde kann Lehner auf neue Kräfte bauen. Außenbahnspieler Tobias Rehm kehrt nach einem Auslandsaufenthalt zur Kirchseeoner Mannschaft zurück. „Außerdem haben wir in der Torwartfrage reagiert und Kilian Stemberger aus Waldperlach verpflichtet“, teilt Lehner mit, der dadurch auf die entstandene Vakanz auf der Position zwischen den Pfosten reagierte, nachdem Manuel Weiß (berufsbedingt) und Fabian Glaser (Weltreise) vorerst nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Beim Trainingsauftakt heute Abend (ab ca. 19 Uhr) kann sich der ATSV-Trainer nun ein erstes Bild über den Zustand seiner Mannschaft nach dem Winterschlaf machen. (Florian Hennig)

ATSV-Testspiele:

12. Februar, 14 Uhr: TSV Waldtrudering (A); 19. Februar, 12 Uhr: TSV Garching II (A); 23. Februar, 20 Uhr: TSV Emmering (H); 26. Februar, 16 Uhr: VfB Forstinning II (A); 12. März, 15 Uhr: FC Ebersberg (H).