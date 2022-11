Kreisliga 3: „Ich werde Cocktails servieren“ – Anzing im Aufwind und ein rabenschwarzer Tag für ATSV

Der SV Zamdorf hatte vergangenes Jahr nur knapp den Aufstieg verpasst. © Archiv-Foto: Christian Riedel / fotografie-ri

In der Kreisliga verliert Kirchseeon daheim gegen Hajduk. Der SV Anzing holt gegen Heimstetten II einen Dreier. Zamdorf feiert einen glücklichem Sieg.

ATSV Kirchseeon – N.K. Hajduk 1:3

Einen laut Pressesprecher Martin Schrüfer „rabenschwarzen“ Tag erwischte Fußball-Kreisligist ATSV Kirchseeon in seinem letzten Punktspiel des Kalenderjahres. Gegen das bisherige Tabellenschlusslicht NK Hajduk unter der ATSV doch überraschend mit 1:3 und verpasste damit eine Gelegenheit für eine noch entspanntere Winterzeit.

Passable Hinrunde für den ATSV Kirchseeon

„Als Trost bleibt der Umstand, dass Kirchseeon als Sechster in der Tabelle und punktgleich mit dem TSV Ebersberg überwintert und mit einer Punkteausbeute von 21 Zählern aus 15 Partien zufrieden sein kann“, meinte Schrüfer, der also die insgesamt passabel verlaufende Runde betont.

Der Gast wirkte trotz seines Tabellenstandes deutlich spritziger, die Führung durch einen Strafstoß von Marijan Milas war mehr als verdient (62,). Die Heimelf egalisierte zwar noch durch Loris Kormann (66.), doch den weiteren Hajduk-Treffern von Anton Matic (75.) und Adrian Simunovic (77.) zum 1:3 hatte Kirchseeon nichts mehr entgegen zu setzen. (arl)

ATSV Kirchseeon: Weiß, L. + D. Alberter, Koepp, Naumann, Geber, Hahne, Gütermann, Ohlberger, Kormann, Bliemel, Koch, Mayer, R. + L. Roth.

SV Zamdorf – TSV Zorneding 3:0

Der TSV Zorneding hat es verpasst, sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause zu verabschieden. „Wenn der gegnerische Trainer nach dem Spiel kommt und meint, sie hätten glücklich gewonnen, dann sagt das alles“, ließ TSV-Trainer Sascha Bergmann wissen. „Der Gegner erzielt aus vier Chancen drei Treffer. Wir lassen acht bis zehn hochwertige Möglichkeiten liegen, treffen mehrmals Pfosten und Latte. Das ist bitter.“

TSV Zorneding mit Chancenwucher: „Es hat an Zielstrebigkeit gefehlt“

Fehlende Wachsamkeit bei einer Standardsituation führte auf Kunstrasen zum Rückstand (25.). Zwei Kontersituationen (45., 70.) besiegelten letztlich die TSV-Pleite. „Es war wie so häufig. Es hat an Zielstrebigkeit und Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Aber wir sind eine junge Mannschaft und befinden uns in einem Lernprozess“, so Bergmann, der dennoch ein positives Fazit an das Zornedinger Fußballjahr 2022 knüpfte und an den Aufstieg aus der Kreisklasse erinnerte. „Wir haben ein Riesenjahr gespielt und selbst in der Kreisliga sind wir spielerisch eine der besseren Mannschaften.“ (fhg)

Zorneding: Hartl, Ullrich, Bayer, Knöcklein, Lentner, Ziepl, Sengül, Eberhardt, Jarosch, Englmann, Schuster - Witaschek, Holzmann, Pollich, Kasper, Schwürzenbeck.

SV Anzing – SV Heimstetten II 4:1

Der SV Anzing hat im Pflichtspieljahr 2022 einen beeindruckenden Endspurt hingelegt. Nach dem 6:1-Erfolg bei Hajduk München siegte der Kreisligist vor der Winterpause auch gegen Heimstetten. „Wir hatten Chancen im Minutentakt. Der Sieg ist mehr als verdient und eigentlich zu niedrig ausgefallen“, meinte SVA-Trainer Christian Rauch.

SV Anzing: Rauch verspricht Cocktails

Kapitän Kilian Blumberg (5.) sorgte dank einer tollen Einzelaktion für die Führung. Dessen Bruder Adrian Blumberg (14.) erhöhte nach einer sehenswerten Kombination auf 2:0. Rauchs Trainerkollege Christian Rickhoff hatte bei einem Pressschlag mit dem gegnerischen Torwart das bessere Ende für sich und stellte frühzeitig die Weichen auf Heimerfolg (16.). Im zweiten Durchgang schnürte Rickhoff seinen Doppelpack zum 4:0 (54.). Der Heimstettener Treffer zum 1:4 (88.) war nur noch Ergebniskosmetik.

„Das werden wir feiern. Ich werde der Mannschaft Cocktails servieren. Das hat sie sich verdient“, freute sich Rauch über die Anzinger Trendwende mit drei Siegen in den letzten vier Partien. (fhg)

SV Anzing: Erden, Behr, Schmid, Rickhoff, K. Blumberg, A. Blumberg, Deutschbein, Lehrmann, Hösl, Huber, Geßner - Muck, Reuel, Hollerieth.