Delfin-Flossen als „gutes Omen“: ATSV Kirchseeon und SV Anzing vor Derby-Auftakt

Kilian Stemberger Neue Nummer Eins beim ATSV. kn © ATSV Kirchseeon

Mit einem Landkreis-Derby steigen die Kreisliga-Fußballer des ATSV Kirchseeon und SV Anzing am Sonntag, 15 Uhr, wieder ins Punkterennen ein.

Kirchseeon – Recht ambivalent äußerste sich Anzings Co-Trainer Christian Rauch bei seinem Ausblick auf die Rückrunde in der Fußball-Kreisliga 3 (München). Der SVA reiste für sein Trainingslager in den Süden, an die türkische Ägäisküste, brachte aber einige Krankheitsfälle mit heim und musste im Anschluss zwei geplante Tests absagen.

Daraus erschließt sich schon die Crux mit der Quantität beim Nordverein. Mit gerade einmal 13 gesunden Feldspielern ist der Rahmen in Anzing äußerst eng gesteckt. „Die Spieler von der Reserve sind noch nicht so weit. Und vom Kader in der Ersten brauchen wir jeden Mann.“ Die Einschätzung von Rauch lässt also keine weiteren Ausfälle zu.

„Wenn uns noch zwei bis drei Spieler wegbrechen, wird es ganz schwierig, das können wir nicht kompensieren.“ Sollte der SVA verletzungsfrei bleiben, traut Rauch der Mannschaft eine gute Rückrunde zu. „Und vielleicht ist Qualität besser als Quantität.“

Ganz anders stellt sich das Bild bei den Gastgebern laut Abteilungsleiter Werner Weber dar. „Personell haben wir keine Probleme. Wir haben ja einen großen Kader.“ Bei Ausfällen kann Trainer Günther Lehner also aus einigen Alternativen auswählen, bei der wichtigen Torhüterposition kompensierte der ATSV den Wegfall von Manuel Weiß (berufsbedingt) und Fabian Glaser (Weltreise) durch den Winterneuzugang Kilian Stemberger vom SV Waldperlach.

Und auch der ATSV hielt ein Trainingslager bei besseren Wetterbedingungen und spektakulärer Aussicht ab. In Kroatien durfte der Kirchseeoner Tross vom Frühstücksraum aus sogar vorbeiziehende Delfine im Meer beobachten. „Vielleicht ein gutes Omen“, freute sich auch Werner Weber über den ungewöhnlichen Anblick. (arl)