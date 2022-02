ATSV Kirchseeon hat im Test gegen Anzing den längeren Atem

Von: Wolfgang Herfort

Das Duell wurde diese Saison bereits in der Liga ausgetragen. © CR

Das Testspiel zwischen den Kreisligisten ATSV Kirchseeon und SV Anzing wurden in der zweiten Halbzeit entschieden. Am Schluss gewannen die Kirchseeoner mit 4:0.

Kirchseeon - Das Freundschaftsspiel zwischen den beiden Kreisligisten aus Kirchseeon und Anzing fand in der Schlussphase der Partie einen klaren Sieger: Mit 4:0 gewann der ATSV den Vergleich. Thomas Gütermann hatte in der 49. Minute zum 1:0 getroffen. Maximilian Hotz legte das 2:0 nach (74.). Ein Kirchseeoner Doppelpack in der 88. und 89. Minute von Alfio Di Maggio und Simon Ohlberger sorgte für die Entscheidung. hw

Kirchseeon: Florian May, Lukas Alberter, Daniel Alberter, Corbinian Huber, Lukas Bliemel, Loris Kormann, Adrian Naumann, Kevin Geber, Maximilian Hotz, Thomas Güterman, Markus Setzer – Christian Koepp, Sebastian Mayer, Alfio Di Maggio, Simon Ohlberger. – Trainer: Christian Barth.

Anzing: Deniz Erden, Axel Muck, Alexander Huber, Marius Keller, Florian Niederreiter, Adrian Blumberg, Kilian Blumberg, Tim Lehrmann, Nikolas Stangl, Raphael Hösl, Daniel Deutschbein – Markus Behr, Andreas Schmid, Bastian Reuel. – Trainer: Christian Rickhoff.