Sieg gegen Schlusslicht: ATSV Kirchseeon verabschiedet sich aus Abstiegskampf

Ball und Gegner im ATSV-Tor: Kirchseeons Keeper Kilian Stemberger und Kevin Geber (2.v.r.) ärgern sich. Aber nur kurz. sro © SRO EBERSBERG

Endgültig (fast) aller Abstiegssorgen in der Fußball-Kreisliga 3 (München) entledigt hat sich der ATSV Kirchseeon durch den 4:2-Erfolg gegen den Tabellenletzten SV Heimstetten II.

Kirchseeon – „Das war ein wichtiger Schritt, ganz klar. Mit zehn Punkten Vorsprung auf die Relegationsplätze sind wir so gut wie durch“, freut sich Trainer Günther Lehner über den Sieg und die drei Zähler. Aber der Erfolg fiel dem ATSV nicht in den Schoss. „Es war in den ersten 30 Minuten ein hartes Stück Arbeit“, erklärte Lehner nach dem Spiel. Der Gast ging zweimal durch Aleksandar Kovacevic (8.) und Simon Herring (23.) in Führung, Danny Hahne (10.) und Loris Kormann (30.) glichen jeweils aus.

Aber Lehner zeigte sich mit dem Zweikampfverhalten gar nicht einverstanden und forderte hier Verbesserungen im zweiten Durchgang ein. Seine Kirchseeoner Akteure beherzigten dies und bestimmten fortan die Partie. Thomas Gütermann nach Vorarbeit von Maximilian Hotz sorgte mit dem 3:2 für die erste Führung der Heimelf (65.), Hotz selbst machte den Sieg mit dem 4:2 nach einer geschickten Verzögerung endgültig fest (90.). Der ATSV plant für ein weiteres Jahr Kreisliga. (arl)

ATSV Kirchseeon: Stemberger, Alberter L., Kormann, Bliemel, Hahne, Naumann, Geber, Hotz, Roth, Koepp, Karanikolas, Ohlberger, Gütermann, Koch, Rehm, Mayer.