Für Kirchseeon ist Meisterschaftszug abgefahren

Der ATSV Kirchseeon hatte es in der Hand, für ein Endspiel um den Titel zu sorgen. Doch es hat nicht ganz gereicht. Gegen den TSV Steinhöring sprang nur ein 2:2 heraus.

Kirchseeon – „Natürlich ist es schade, dass es jetzt nicht zu einem Endspiel kommt, aber wir haben eine großartige Saison gespielt. Mal schauen, was in der Relegation möglich ist.“ Wirklich enttäuscht wirkte ATSV-Sprecher Martin Schrüfer nach dem 2:2 im Heimspiel gegen den TSV Steinhöring nicht. Dabei hatte die Elf von Christian Barth die Chance in der Hand, das Saisonfinale nochmals mit Hochspannung zu versehen. Doch das wurde den Kirchseeonern erst nach dem Abpfiff bewusst. „Wir haben nur auf unser Spiel geschaut“, versicherte Schrüfer. Womit die Kirchseeoner auch reichlich beschäftigt waren. Denn Steinhöring kämpfte engagiert, als ginge es für sie noch um entscheidende Punkte.

So wurde es ein turbulentes Unentschieden, bei dem Kirchseeon durch Lukas Bliemel früh in Führung ging (5.). Wenig später glich der Ex-Kirchseeoner Max Mader zum 1:1 aus, in dem er Torwart Gramüller nach einem Solo überwand (10.). In der 24. Minute wiederholte sich die Szene, nur dass diesmal Gramüller exzellent hielt und Mader die „100-Prozentige“ nicht verwertete.

Kirchseeon verschoss dafür eine Minute später einen Elfmeter, bis Corbinian Huber auf 2:1 stellte (30.). Nach der Pause sorgte der Schiedsrichter, der sich jeglichen Kommentar der Spieler zu seinen Entscheidungen verbat, für eine Flut an Gelben Karten. Bei Steinhöring mischte sich zudem das „eine oder andere hässliche Foul“, so Martin Schrüfer, „in den Frust über einen aussichtslosen dritten Platz in der Kreisklasse“.

In der 58. Minute glich erneut Mader aus. Die schnelle Partie wogte hin und her, das entscheidende Tor wollte aber hüben wie drüben trotz guter Chancen nicht fallen. Dass Kirchseeon noch Christian Koepp und Kevin Geber nach groben Foulspielen verletzt aus dem Spiel nehmen musste, wog fast schwerer als die vergebene Chance, noch Meister zu werden.

Jetzt sieht der ATSV Kirchseeon dem Landkreispokalfinale am kommenden Donnerstag und zwei Relegationsspielen entgegen, Steinhöring muss weiter um den dritten Platz bangen. hw