ATSV Kirchseeon: Coach Christain Barth hört auf und nimmt sich eine Pause

Christian Barth braucht eine Pause. © Rossmann

ATSV-Kirchseeon-Trainer Christian Barth nimmt sich ein Jahr Auszeit. Zuerst feiert er aber noch den Klassenerhalt in der Kreisliga mit dem ATSV.

Kirchseeon – Es scheint eine Eigenheit der Sportberichterstattung zu sein, dass noch in der Stunde des großen Triumphes mitunter reflexhaft der Blick in die Zukunft gerichtet wird. So lagen zwischen der Gratulation zum Klassenerhalt an den Fußballtrainer Christian Barth und der Frage, wie es denn nun für ihn persönlich, aber auch für die Kreisligamannschaft des ATSV Kirchseeon weitergehe, nur wenige Gesprächsminuten.

Schließlich trennen sich jetzt nach fünf Jahren, vier Spielzeiten, drei Relegations-Teilnahmen, einem Aufstieg und nun dem erreichten Ligaverbleib die Wege von Übungsleiter und dem Verein. „Also, was den ATSV angeht, habe ich keine Panik was die nächsten Jahre betrifft“, verwies Barth auf die vorhandenen, talentierten Nachwuchsjahrgänge bei den Kirchseeonern. Nicht zuletzt hätten die beiden Relegationspartien gegen den TSV Trudering (2:0, 2:2) bewiesen: „In puncto Einstellung, Mentalität und fußballerischen Fähigkeiten, ist Kirchseeon absolut eine Kreisligamannschaft.“ In unverkennbarem Stolz auf sein intaktes Kollektiv, wollte Barth ad hoc keinen Einzelspieler herausheben. „Beeindruckend, wie die Mannschaft angenommen hat, welche Verantwortung sie selbst daran hatte, so unglücklich in die Relegation reingerutscht zu sein.“

Teammoral: „Jetzt erst recht!“

Durch die „auffälligen Ergebnisse“ anderer Mannschaften gegen Konkurrenten im Schlussspurt, habe sich aber teaminternen auch eine Trotzreaktion ausgebildet, so Barth weiter. Nach dem Motto: „Die anderen wollen uns gar nicht in dieser Liga haben, also zeigen wir‘s ihnen jetzt erst recht!“

Der im Hinspiel erst in der Schlussphase eingewechselte Lukas Alberter habe bei seinem Startelfeinsatz in Trudering die beiden Kirchseeeoner Erfolgsschlüssel auffallend gut verkörpert. „Lukas war mit seiner Zweikampfstärke im Mittelfeld ein absoluter Gewinn für uns. Weil wir als Team defensiv genauso brutal gut verteidigt und die Tore immer zum richtigen Zeitpunkt gemacht haben, feiern wir jetzt den krönenden Abschluss einer Zeit, die ich hier sehr genossen habe.“

Pause für Barth fest beschlossen

Kirchseeons Pressesprecher Martin Schrüfer zufolge, dürfe der Umweg über die Relegation den Erfolg Klassenerhalt keinesfalls schmälern. „In diesem sehr schweren, anspruchsvollen Umfeld Kreisliga, wo gleich fünf Mannschaften absteigen können, haben Christian und das Team unser großes Saisonziel bravourös erreicht.“ Anders als der scheidende Übungsleiter selbst, wollte sich Schrüfer im Moment des Triumphes nicht zu Personalfragen äußern.

Für Christian Barth scheint derweil festzustehen, dass er in der kommenden Spielzeit definitiv kein neues Trainer-Engagement annehmen wird. „Ich habe keine Gespräche geführt und auch mit meiner Frau abgesprochen, dass ich ein Jahr Auszeit nehme. Durch den Fußball-Kalender musste sie in den letzten Jahren auf viel verzichten“, erklärt er. Sowohl in schwierigen wie auch erfolgreichen Momenten wie diesem. (Julian Betzl)