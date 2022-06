Vergebliche Hoffnung auf Schützenhilfe: ATSV Kirchseeon muss in die Relegation gegen TSV Trudering

Maxi Hotz: Kirchseeon und sein Topscorer peilen den Klassenerhalt an. © FuPa

In der Relegation zur Kreisliga trifft der ATSV Kirchseeon auf den TSV Trudering. Das Hinspiel findet bereits am Mittwochabend (19:30 Uhr) statt.

Kirchseeon – Die Lose sind gezogen und dem ATSV Kirchseeon ist damit die letzte Hürde auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Kreisliga 3 bekannt: Am heutigen Mittwochabend um 19.30 Uhr empfängt die Mannschaft um ATSV-Trainer Christian Barth den TSV Trudering zum Relegations-Hinspiel am Sportplatzweg.

Das Rückspiel steigt am Sonntagnachmittag um 15 Uhr an der Bezirkssportanlage Feldbergstraße in München. „Ob es sich um einen Vorteil handelt, wenn man das Rückspiel zuhause spielt, hängt ja sehr stark davon ab, wie gut das Hinspiel ausgefallen ist“, kommentierte Kirchseeons Fußball-Abteilungsleiter Werner Weber die Ausgangslage.

Vergebliche Hoffnung auf Schützenhilfe

Wie es um die personellen Voraussetzungen im Kader des Kreisligisten nach dem kräftezehrenden Liga-Finale in Heimstetten (4:5) bestellt ist, konnte Christian Barth erst im gestrigen Abschlusstraining eruieren. Auch inhaltlich wollte der Übungsleiter den vergangenen Sonntag kurz im Mannschaftskreis aufarbeiten, ehe der Fokus voll auf den Vizemeister der Kreisklasse 5 gerichtet wurde.

Die Truderinger hatten am letzten Spieltag vergeblich auf Schützenhilfe im Meisterrennen gehofft. Anfang Mai hatte die Elf von Trainer Sebastian Wastl das vorgezogene Finale gegen den torhungrigen MSV Bajuwaren (115 Saisontore) deutlich mit 1:6 verloren. In der Offensive scheint der TSV sein Angriffsspiel auf das Torjäger-Duo Tommaso Andreoli (14 Tore) und Martin Janelsith (15) maßgeschneidert zu haben.

Versäumnisse und Benachteiligungen, die der ATSV nun geraderücken kann

Dem kann die Kirchseeoner Heimelf mit Topscorer Maxi Hotz (12 Tore, 12 Vorlagen) und Stefan Mayr (13/5) ein nicht minder erfolgreiches Traumpaar entgegenhalten. Allerdings nur auf dem Papier, denn Mayr konnte seit Anfang Mai kein Spiel mehr bestreiten. Ungeachtet dessen versucht der ATSV heute, eine gute Portion angestauten Frusts in die richtigen Bahnen zu lenken. Einerseits hadert man selbstbezogen mit den Punktverlusten in Hohenlinden und Heimstetten (Barth: „Wir waren in der ersten Halbzeit überhaupt nicht auf dem Platz.“). Andererseits ärgerte man sich mehrfach darüber, wie zahnlos manche Mannschaften die Saison gegen die direkte Konkurrenz des ATSV ausklingen ließen, die wiederum ein rettendes Rekordergebnis nach dem anderen einfuhr.

Versäumnisse und Benachteiligungen, die der Kreisligist ATSV nun sportlich geraderücken kann. „Wenn auch erst im zweiten Versuch, aber wir haben schon einmal gemeinsam eine Relegation erfolgreich über die Bühne gebracht“, erinnert Trainer Christian Barth gerne an den Kirchseeoner Aufstieg vor drei Jahren.