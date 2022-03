90+15! Karanikolas erlöst ATSV Kirchseeon - Sorge um Alberter

Teilen

Filip Karanikolas (l.): Traf in der 90+15. Minute zum Sieg - Daniel Alberter: Musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. © ATSV Kirchseeon

Der ATSV Kirchseeon hat sein Auftaktspiel deutlich gewonnen. Auf heimischem Kunstrasen setzte sich das Team von Christian Barth mit 4:1 (3:1) gegen den TSV Waldtrudering durch.

Kirchseeon – „Es war die erwartet umkämpfte Partie und ein Gegner auf Augenhöhe“, sagte Barth, für den der Schlüssel im aggressiven Auftreten seiner Mannen lag: „Mit unserem Pressing haben wir ihnen Probleme bereitet.“ Den verdienten Lohn gab es durch einen Kopfballtreffer von Daniel Alberter (1:0/26.). „Das hat uns eine gewisse Sicherheit gegeben“, so Barth.

Noch vor dem Pausentee ließ Maximilian Hotz zwei Treffer folgen. Zunächst segelte sein Freistoß aus dem Halbfeld an Freund und Feind vorbei ins lange Eck (37.). Wenig später war Hotz nach einer Hereingabe von der rechten Seite per Direktabnahme zur Stelle (45.). Ärgerlich aus Kirchseeoner Sicht war der Anschlusstreffer kurz vor dem Pausenpfiff. Aber man hielt dem Waldtruderinger Dauerdruck in Durchgang zwei stand. „Es ging hin und her. Am Ende haben wir uns für eine starke Leistung belohnt“, so Barth, der bis zur Nachspielzeit warten musste, ehe Filip Karanikolas aus dem Rückraum abzog und Kirchseeon erlöste (90.+15).

Einziger Wermutstropfen: die Verletzung von Daniel Alberter, der nach 20-minütiger Spielunterbrechung von mit Verdacht auf Gehirnerschütterung vom Feld musste. „Daniel konnte dann zum Glück eigenständig vom Platz gehen. Er wird jetzt noch im Krankenhaus untersucht. Wir wünschen Ihm eine gute Besserung“, sagte Barth. (fhg)

Kirchseeon: Krauss, D. Alberter, Rehm, Koepp, Naumann, Geber, Hotz, Gütermann, Ohlberger, Kormann, Biemel - L. Alberter, Huber, Nowara, Karanikolas.