Optimistisch ins Kellerduell: Kirchseeon startet mit Kracher gegen Waldtrudering

Teilen

Wie das Team gut in Schuss: der Kirchseeoner Kevin Geber. © stefan rossmann

Der ATSV Kirchseeon muss auf den Punkt fit sein: Der Kreisligist startet mit dem Kellerduell gegen Waldtrudering ins neue Jahr. Coach Barth ist zuversichtlich.

Kirchseeon – Das Warten hat ein Ende. Für die Fußballer des ATSV Kirchseeon ist die Punktejagd in der Kreisliga wieder eröffnet. Zum Auftakt der Rückrunde empfängt die Mannschaft von Trainer Christian Barth den TSV Waldtrudering, einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. „Ich erwarte ein leidenschaftliches Spiel auf Augenhöhe. Die Partie hat eine große Bedeutung für uns“, weiß Barth.

Der Tabellenelfte könnte den Dreizehnten bei einem Sieg auf sieben Zähler distanzieren. „Ein Polster müssen wir uns grundsätzlich über die gesamte Rückrunde erarbeiten. Da reicht ein Spiel nicht aus. Trotzdem wäre es ein guter Anfang“, so Barth weiter.

Für beide Mannschaften geht es also gleich um eine gute Ausgangslage für die jeweilige Zielsetzung Klassenerhalt. Die Kirchseeoner fühlen sich bereit für die anstehende Begegnung auf dem heimischen Kunstrasen, schließlich wurde in der Vorbereitung fleißig gearbeitet. Torabschluss- und Pressingsituationen standen dabei im Fokus. „Jetzt sind wir auf dem Level, das wir uns wünschen“, so Barth.

Alles läuft beim ATSV aber dann doch nicht nach Plan. Stefan Koch, Riccardo Roth und Markus Setzer stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. „Das sind wichtige Spieler. Aber wir haben einen großen Kader. Das ist der Luxus, den ich genieße“, gibt sich Barth optimistisch, die Ausfälle kompensieren und sich für die 2:4-Niederlage im Hinspiel revanchieren zu können. Barth: „Sie hatten viel Qualität in der Offensive. Wir sind damals sehr früh in Rückstand geraten.“ Im erneuten Aufeinandertreffen soll das verhindert werden. Schließlich möchten die Kirchseeoner zum Auftakt der Rückrunde gleich mal ein Ausrufezeichen setzen. fhg)