Kreisliga 3: Kirchseeon-Lauf hält auch im Derby - Eber-Krise spitzt sich zu

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Tobias Rehm (r.) lässt Ebersbergs Routinier Georg Münch aussteigen. In der zweiten Halbzeit verdienten sich die Kirchseeoner mit sehenswertem Spiel die drei Punkte. © stefan rossmann

Auf das Debakel im Hinspiel ließ der ATSV Kirchseeon nun einen Derbysieg gegen den TSV Ebersberg folgen. Beide Teams bleiben ihrem Lauf treu.

Kirchseeon/Ebersberg – Zunächst sah es nicht danach aus, als könnte Kirchseeon die Scharte vom Hinspiel auswetzen, als man von den Ebersbergern eine 5:0-Abfuhr kassiert hatte. Denn die Gastgeber taten sich schwer. Was allerdings kein Wunder war, fehlten doch gegenüber der Montagspartie wieder einige Spieler. So waren die Alberter-Zwillinge aufgrund einer Familienfeier unabkömmlich, Simon Ohlberger musste verletzungsbedingt passen.

Entsprechend Oberwasser hatten die Ebersberger zu verzeichnen. „Wenn die in Führung gehen, hätten wir uns nicht beschweren können“, schilderte ATSV-Abteilungsleiter Werner Weber das Geschehen. Glück für die Gastgeber, dass die Eber gleich zwei dicke Chancen nicht zu nutzen verstanden.

Je länger die Partie lief, desto besser fanden die Kirchseeoner zusammen. Jetzt waren sie nicht nur auf Augenhöhe mit den Gästen, sie übernahmen schließlich auch das Kommando. Sichtbares Zeichen für die Wende auf dem Platz war die ATSV-Führung. „So was siehst sonst nur in der Bundesliga“, schwärmte Werner Weber von der Aktion, die zum 1:0 führte. Max Hotz stoppte im Laufen einen weiten Pass, nahm den Ball geschickt mit und ließ Lukas Schmidmaier im Ebersberger Kasten alt aussehen (72.). Trainer Christian Barth, der Coronabedingt bereits das dritte Spiel in Folge fehlte, hätte angesichts der technischen Raffinesse wohl Beifall geklatscht.

Auch beim 2:0 waren die Kirchseeoner eine Nummer cleverer als die Eber. Nach einer Ecke stand Youngster Loris Kormann goldrichtig in Höhe des Elfmeterpunktes und köpfte ein (81.). Sehr zur Freude des ATSV-Abteilungsleiters. „Wir haben einen Lauf, und das ist gut so“, strahlte Werner Weber. „Das Spielglück ist zurück.“

Kirchseeon: Weiß, Huber, Rehm, Koepp, Naumann, Geber, Güterman, Setzer, Mayr, Kormann, Bliemel – Köck, Hotz, Roth, Karanikolas, May.

Ebersberg: Schmidmaier, Severin Niedermaier, Grünwald, Wiener, Lukas Volkmann, Münch, David Volkmann, Volk, Wieser, Stefan Niedermaier, Lüngen – Schaller, Schlesinger, Golubenko, Chirco.