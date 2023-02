SV Anzing zwischen Tod von Vereinslegende und Vorbereitungsstart: „Auch im Willen von Peter“

Die Nachricht vom Tod der Anzinger Vereinsikone Peter Moosmann sorgte in der gesamten Fußballabteilung des SV Anzing für große Trauer und Betroffenheit.

Anzing – „Das überschattet gerade alles. Es ist ein herber Verlust für uns. Er war jahrelang ein naher Begleiter des Teams. Wir haben in der Gruppe darüber gesprochen und versuchen nun, es gemeinsam zu verarbeiten. Wir überlegen noch, wie wir ihn am besten verabschieden können“, berichtet Christian Rauch, der die Kreisliga-Herren gemeinsam mit Spielertrainer Christian Rickhoff trainiert.

Zwischen der Todesnachricht und der Beerdigung am Dienstag, 14. Februar, starteten die SVA-Kicker ihre Vorbereitung für den Punktspielstart am 19. März in Kirchseeon. Aufgrund der frostigen Temperaturen ist auch beim SVA derzeit Kreativität gefragt, schließlich kann kein Training auf dem gefrorenen Rasenplatz stattfinden.

„Wir werden versuchen, für Abwechslung zu sorgen. Es ist gut möglich, dass wir Ausflüge ins Gelände in und um Anzing unternehmen werden“, kündigt Trainer Christian Rauch an. „Einen Kunstrasenplatz werden wir aber nicht anmieten.“

Ihre erste Einheit absolvierten die Anzinger auf der Laufbahn des heimischen Sportgeländes. „Noch ist das kein Problem. Es geht ohnehin erst mal darum, an unserer Grundlagenausdauer zu arbeiten. Aber natürlich hoffen wir, dass es bald wärmer wird“, so Rauch, der bereits dem Abflug ins Trainingslager freudig entgegenblickt. Ende Februar geht es für eine rund 40 Mann starke Anzinger Reisegruppe nach Belek in die Türkei, um dort eine Woche lang, unter besten klimatischen Voraussetzungen, am fußballerischen Feinschliff zu arbeiten.

„Bis dahin haben wir neun Krafteinheiten geplant, um Verletzungen vorzubeugen und der Belastung im Trainingslager standzuhalten“, erklärt Rauch. Anzings Coach darf sich zudem über Unterstützung im Trainerteam freuen. Der langjährige Stammtorhüter Andreas Bettermann wird künftig als Torwarttrainer fungieren und die Keeper der ersten und zweiten Mannschaft unter seine Fittiche nehmen. „Außerdem ist er für uns eine Art Backup auf der Torwartposition, falls mal jemand ausfällt. Andi ist immer noch topfit“, schätzt Rauch die Qualitäten seines einstigen Teamkollegen.

Mittelfeldspieler Bastian Reuel wird den SVA dagegen noch in der Winterpause verlassen. „Seinen künftigen Verein möchte ich noch nicht nennen, bis die Formalitäten geklärt sind. Bastians Abgang ist natürlich ein sportlicher Verlust für uns, aber wir schauen auf die Spieler, die uns zur Verfügung stehen. Reisende wollen wir nicht aufhalten“, bleibt Rauch optimistisch, den Abstieg aus der Kreisliga 3 vermeiden zu können.

„Nur darum geht es für uns in der Rückrunde. In den letzten Partien vor der Pause haben wir ein sehr gutes Gesicht gezeigt. Das spricht für den Geist in unserer Mannschaft.“ So erspielte sich der SVA in der Schlussphase der Hinserie ein Zwei-Punkte-Polster auf die Relegationsplätze, welches es künftig – „auch im Willen von Peter Moosmann“ – zu verteidigen gelte. (Florian Hennig)