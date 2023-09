Forstinning ist auf Auswärtsbeute aus

Siuuu! Forstinnings Top-Torjäger (li.) Mohamad Awata bejubelt mit Mohamed Al Hosaini sein Tor zum 1:1-Ausgleich gegen Spitzenreiter Grünwald. © sven leifer

Fußball-Landesligist VfB Forstinning trifft am Samstag im Gastspiel auf personell frisch verstärkten SV Pullach.

Forstinning – Nach dem aufregenden 2:2-Erfolgserlebnis bei Ligaprimus TSV Grünwald wartet auf den VfB Forstinning die nächste Herausforderung. Im zweiten Auswärtsspiel in Folge tritt der Fußball-Landesligist heute um 14 Uhr beim SV Pullach an (Sportanlage an der Gistlstraße). Dank der üppigen Punktausbeute zuletzt fahren die VfBler ohne Druck ins Isartal, wollen aber natürlich trotzdem wieder mit einem Punkte-Ertrag nach Hause kommen.

Reichlich Aufreger produzierte die Spitzenbegegnung in Grünwald, aber vor allem auch eine Erkenntnis: Der VfB Forstinning kann durchaus auch bei den Topteams der Liga mithalten. Dies schien zum Saisonstart nach einer noch etwas orientierungslosen Vorbereitungsphase nicht gewiss, doch mittlerweile wirkt die Mannschaft trotz der häufigen Wechsel in der Startelf gefestigt und muss erst einmal geschlagen werden.

VfB-Abwehrchef Nico Weismor hat seine Rotsperre abgesessen

In Pullach wird zudem Abwehrchef Nico Weismor nach abgesessener Rotsperre wieder zur Mannschaft von VfB-Trainer Florian Hahn stoßen, der sicher wieder die passende Motivation für seine Kicker finden wird, zumal frisch erholt von einem kurzen Urlaubstrip in südliche Gefilde.

Gegensätzlich verlief die bisherige Saison für den Kontrahenten aus Pullach. Nach einem ganz starken Start verlor die Mannschaft des jungen Trainers Vinzenz Loistl zuletzt zweimal in Folge. Aber unter unglücklichen Umständen. Die Partie gegen Grünwald endete durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2.

„Die Mannschaft lernt aber daraus. Wir sind grundsätzlich happy mit der Entwicklung“, freut sich der Sportliche Leiter des SVP, Daniel Schmaus, über die Aufwärtstendenz.

Pullach hat sich auf den letzten Drücker zweimal mit höherklassiger Erfahrung verstärkt

Und das 0:1 am vergangenen Spieltag fällt in die Kategorie „dreckiger Sieg“ für den Gegner aus Hallbergmoos, zudem machte dem SV Pullach eine Coronawelle personell schwer zu schaffen. Selbst Loistl musste auf dem Spielfeld aushelfen, sein eigentlicher Kapitän Mathis Horndasch coachte verletzt an der Außenlinie.

Immerhin konnte der SV Pullach aber auf den letzten Drücker noch zwei Neuverpflichtungen tätigen. Darius Amados verstärkt als ehemaliger Bayernligaspieler vom SV Donaustauf die Abwehr, Robin Hofmann bringt nach seinem Umzug nach München Regionalligaerfahrung aus dem Nordosten von Deutschland mit. „Wir wollen attraktiven Fußball bieten und oben mitspielen. Das ist unser Anspruch.

Auch wenn wir mit der bisherigen Punktausbeute nicht ganz zufrieden sind“, zeigen sich Schmaus und der SV Pullach durchaus als ambitionierte nächste Forstinninger Landesliga-Aufgabe. (arl)