Aufsteiger FC Ebersberg will für Überraschung sorgen – Derby in Kirchseeon

Grafing will weiter ballern, Falke ein Debakel endgültig vergessen mache. Derbys in Kirchseeon und Egmating. Der Spieltag in Kreisklasse 6:

FC Ebersberg – TSV Grasbrunn So, 14:15

Er war selten in einer solchen Situation, deswegen glaubt er, ganz neue Wege gehen zu müssen. Der ausbleibende sportliche Erfolg des FC Ebersberg bringt Trainer Karl Pries dazu „etwas zu tun, was ich noch nie getan habe.“ Seinen Spielern soll beim ungleichen Duell mit dem Aufstiegsaspiranten TSV Grasbrunn ein Lichtlein aufgehen. „Ich gehe vor dem Treffpunkt in die Kirche und stelle eine Kerze auf“, lässt Pries nichts unversucht. Mit einem konkreten Ziel: „Ich hoffe, dass uns der Fußballgott sieht und seine Hand auf uns legt.“

Mit Blick auf die Tabelle weiß der Ebersberger Coach, dass die Hände entsprechend groß sein muss. Die Münchner holten bislang 15 Mal so viele Punkte, wie der FCE (mit einem Punkt Tabellenletzter). Pries kennt bereits die Namen der Fußballer, die seinem Team am Sonntag alles abverlangen werden. Markus De Prato und Sebastian Leizinger seien „zwei Topspieler“. Beide trafen am vergangenen Wochenende beim 3:2-Sieg gegen den TSV Grafing. „Aber ich habe auch eine Topmannschaft, die auch namentlich keine No-Names sind.“ Aus dem Kader fallen allerdings Taulant Rexhepi und Ruzdhi Krasniqi. Beide laborieren an einem Muskelfaserriss. Dass er sich am Sonntag um göttlichen Beistand bemühen wird, hat Pries seiner Mannschaft nicht gesagt. „Wenn das hilft, wird es zu meinem Ritual.“ Ein erstes Zeichen könnte die Rückmeldung von Christoph Ortmann zu seiner Einsatzfähigkeit sein. „Er ist angeschlagen und es ist fraglich, ob er spielen kann.“ Vielleicht stellt Pries für seinen Stammspieler ja eine extra Kerze auf.

TSV Hohenbrunn – FC Parsdorf So. 13:30

In der Saison-Vorbereitung setzte FCP-Trainer Carsten Altstadt einen für den Verein bisher neuen Schwerpunkt: „Wir schlüpfen in die Rolle der Mannschaft, die das Spiel macht“, so Sprecher Peter Rauch. Er rechne damit, dass die Münchner sehr tief stehen werden. Man müsse vermeiden, sich „selbst ein Ei zu legen“.





FC Falke – TSV Steinhöring Sa. 14:00

Es ist mittlerweile schon fünf Jahre her, an die 0:11-Niederlage am ersten Spieltag der Saison 2013/14 erinnert sich beim FC Falke aber immer noch jeder. Insbesondere, weil Trainer Alexander Schmidbauer damals sein Trainerdebüt feierte. „Ich war da im Urlaub“, lacht Mittelfeldstratege Jannis Giannantonio-Tillmann. Mit ihm im Team werde sich soetwas gegen Steinhöring nicht wiederholen.





VfB Forstinning II – Kirchheimer SC II So. 14:30

Mit zwei Siegen in Folge machte die Reserve des VfB Forstinning den etwas holprigen Saisonstart wieder wett und befindet sich auf dem Weg nach oben. Nach dem 7:2 über Ebersberg II durfte sich Trainer Michael Stiegler über den 1:0-Sieg in Parsdorf freuen. Mit dem Kirchheimer SC II folgt nun ein wohl auf Augenhöhe agierender Kontrahent. Die Gäste siegten zuletzt über das Schlusslicht FC Ebersberg, mussten aber auch schon eine böse 1:7-Schlappe gegen Grafing einstecken. arl





TSV Egmating – SpVgg Höhenkirchen So. 15:00

Nicht mal sieben Kilometer liegen zwischen den Ortskernen der beiden Kontrahenten. TSV-Trainer Christian Kleiber spricht deshalb zurecht von einem Derby - mit besonderer Aussagekraft: „Ein Sechs-Punkte-Spiel, um sich im Tabellenmittelfeld festzusetzen.“





ATSV Kirchseeon – TSV Ebersberg II So. 15:00

Bis in die Aufstiegs-Relegation schaffte es der ATSV Kirchseeon in der vergangenen Saison. Doch der Sprung in die Kreisliga blieb ihnen verwehrt. Heuer woll(t)e man lediglich einen vorderen Mittelfeldplatz mit einem jungen Kader erreichen, so das Saisonziel. Bis dato läuft es bei der besser als geplant: Der ATSV um Coach Christian Barth ist Tabellenführer, die Ebersberger Reserve hat nur halb so viele Punkte (8).





TSV Grafing – TSV Poing So. 15:00

Nach sechs Spieltagen stellt der TSV Grafing die mit Abstand beste Offensivabteilung der Liga. 3,8 Tore pro Spiel schießen die Angreifer von Co-Trainer Stefan Haage im Schnitt. Er weist allerdings darauf hin, dass in den Partien gegen Kirchheim und Egmating zwölf Tore fielen. „Es ist also abhängig davon, wie viele Fehler der Gegner macht.“ Dass es gegen die Poinger Gäste am Sonntag ein Schützenfest gibt, glaubt Haage nicht. „Tabellarisch stehen sie nicht so prickelnd da. Das ist aber eine junge Truppe, die super Fußball spielt.“