Aufsteiger Aßling empfängt Ramerberg

Auf dem „Bixe“ brennt nichts an

Drei Spiele, zwei Siege. Das kann sich als Aufsteiger sehen lassen. Mit sechs Punkten liegen die Aßlinger Kreisklassenkicker auf Kurs.

„Wir wollen den Klassenerhalt frühzeitig klar machen, damit wir am Ende nicht zittern müssen“, so Aßlings Sprecher Felix Zeibe. „Das werde ich auch in den nächsten Wochen predigen, so lange, bis es geschafft ist.“

Die Partie in Rott habe gezeigt, dass man mit Ruhe, Willen und der richtigen Körpersprache zum Erfolg kommen könne. Nach der 0:4-Auswärtsniederlage in Amerang sei der 4:1-Auswärtserfolg in Rott „natürlich Balsam für die Glückseligkeit“.

Mit dem SV Ramerberg komme am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) eine ambitionierte Mannschaft auf den Büchsenberg, die in den vergangenen Jahren stets in der Spitzengruppe der Kreisklasse zu finden war. „So richtig einschätzen können wir die Ramerberger nicht, aber am heimischen „Bixe“ können wir jeden schlagen“ so Abteilungsleiter Robert Schmidt. Eventuell kehrt der verletzte Florian Hainthaler in den Kader zurück, dann hätte Trainer Lachenschmidt noch mehr Optionen. ez