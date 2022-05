Aufstiegstrainer Coric: Fazit der Saison - „Hinten brutal und konstant gestanden“

Freude über den Landesliga-Aufstieg bei (v.l.): Forstinnings Fußballchef Thomas Herndl, Chefcoach Ivica Coric und Vize-Abteilungsleiter Thomas Schwarz. © verein

Der VfB Forstinning konnte sich mit einem 3:0 Auswärtssieg in Otterfing den Titel sichern. Dabein stellte der VfB sowohl die beste Defensive als auch Offensive.

Forstinning – Seit dem Jahr 2015 bereits verantwortet Ivica Coric als Trainer die Herrenfußballer des VfB Forstinning. Gleich im ersten Jahr glückte dem in München aufgewachsenen Herzegowiner der Aufstieg mit seiner Mannschaft von der Kreis- in die Bezirksliga.

In der Folgesaison wäre beinahe der Durchmarsch in die Landesliga geglückt, erst ganz am Ende schwanden damals dem VfB gegen den TSV Moosach und in der Relegation die Kräfte. In den kommenden Jahren etablierte Coric zusammen mit der Forstinninger Abteilungsleitung um Thomas Herndl den Nordverein dann in der Bezirksliga, in der Coronasaison 2019/2021 belegte der 1955 gegründete Verein den zweiten Platz.

In diesem Spieljahr glückte nun der große Wurf: Durch den 3:0-Erfolg am Samstag beim TSV Otterfing sicherte sich der VfB Forstinning die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga.

Ivica Coric ließ in seiner Nachbetrachtung des Spieltages die Saison und die vergangenen Jahre Revue passieren: „Als ich 2015 den ersten Kontakt mit Forstinning hatte, sagte Thomas Herndl: ,Unser oberstes Ziel ist die Bezirksliga, das wäre ein Traum.’ Damals war der VfB gerade in die Kreisliga aufgestiegen. Und jetzt haben wir den Sprung in die Landesliga geschafft.“

„Wir haben immer Freilassing im Nacken gehabt“

Im Landkreis Ebersberg gibt es nun also wieder einen Landesliga-Standort. „Ich hoffe, dass dies entsprechend von den Fans im ganzen Kreis honoriert wird“, so Coric. „Grundsätzlich freue ich mich auch über die Art und Weise, wie wir das durchgezogen haben. Wir haben immer Freilassing im Nacken gehabt, aber immer Paroli geboten und uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, das war schon beeindruckend.“ Nach der unglücklichen Niederlage in Freilassing „haben wir kein Tor mehr kassiert. Wir sind hinten brutal gut und konstant gestanden. Und haben noch dazu die meisten Tore geschossen“, listete Ivica Coric die Pluspunkte des VfB-Spiels auf.

„Gegen Otterfing war es ein wenig holprig. Aber wir hatten mit den Siegen in den Nachholspielen in Bad Endorf und Waldperlach die Umstände gut gemeistert, das waren mit die entscheidenden Momente für den Aufstieg“, betonte der Erfolgstrainer. „Unsere Spieler haben zum richtigen Zeitpunkt Leistung gebracht. Und jetzt genießen wir erst einmal unsere Meisterschaft.“ (Christian Scharl)