VfB Forstinning will Landesliga-Auftakt „irgendwie überstehen“

Abheben zum ersten Saisonsieg? Für die Forstinninger Kicker (Niko Papatzimos,li.) beginnt daheim das zweite Landesliga-Jahr. © Stefan Rossmann

VfB Forstinning empfängt am Samstag, um 14 Uhr, den TuS Holzkirchen zum Auftaktspiel in der Landesliga Südost.

Forstinning – Auf geht’s: Nach einer gefühlt nicht existenten Sommerpause, bedingt durch den dramatisch errungenen Klassenerhalt in der Relegationsverlängerung der vergangenen Saison, muss der VfB Forstinning schon wieder ran. Die Elf um den neuen Trainer Florian Hahn bestreitet an diesem Samstag das erste Punktspiel in der Landesliga Südost. Um 14 Uhr empfängt der VfB im heimischen Sportpark den TuS Holzkirchen und möchte den Saisoneinstand natürlich mit drei Punkten garnieren.

Dieses Vorhaben wird aber keineswegs ein Selbstläufer. Im Gegenteil. „Es ist schwer zu sagen, wo wir stehen“, kann auch Forstinnings Coach Hahn nach einer kurzen Vorbereitungszeit mit vielen Absenzen keine verbindliche Einschätzung abgeben. Aber: „Der Gegner hat dasselbe Problem.“

Vom Papier her seien die beiden Vereine wohl auf Augenhöhe, doch Hahn möchte erste einmal die ersten zwei Wochen „irgendwie überstehen“. Dann sind voraussichtlich wieder die meisten Forstinninger Stammkräfte an Bord und verschaffen Hahn wieder mehr Optionen auf den einzelnen Positionen. Und der daraus resultierende Konkurrenzkampf soll der Leistungsfähigkeit einer Mannschaft auch nicht abträglich sein.

Gegen den TuS Holzkirchen ist dies aufgrund einiger Urlauber und verletzter Akteure nicht der Fall. Mit Max Attenberger, Niklas Mayer, Mo Awata und Paul Angermeier werden auf alle Fälle vier Neuzugänge ihr Punktspieldebüt für den VfB geben. Aber Hahn weiß auch, dass sich die Mannschaft erst finden muss. Immerhin beobachtete der Trainer zum Ende der Vorbereitung „mehr Zug im Training“. Der 3:0-Erfolg bei der Generalprobe beim SV Walderlach sorgte zudem für einen Stimmungsaufheller. Das Abschlusstraining am vergangenen Donnerstag nutzte dann die gesamte Riege an zehn Neulingen für ihren Einstand an die Mannschaft.

Ein Blick zurück in das vergangene Spieljahr: Die Bilanz zwischen den beiden Vereinen ist ausgeglichen, in beiden Partien gewann jeweils der Gastverein. Am Ende der Saison wies der TuS Holzkirchen genau einen Zähler mehr auf als der VfB und befand sich damit über dem Strich, während Forstinning die Saisonverlängerung in die Relegation nahm und dort in zwei Extra-Runden vier Partien zu bestreiten hatte.

Und auch in Holzkirchen amtiert mit Sven Teichmann ein neu verpflichteter Trainer an der Seitenlinie, der ebenfalls eine große Fluktuation zu bewältigen hat. Unter den vielen Abgängen sind beispielsweise mit Stefan Lechner (zum TSV Oberpframmern) und Robin Baumann (zum SC Baldham-Vaterstetten) zwei Akteure dabei, die in den Landkreis gewechselt sind. Elf Neuzugänge muss Teichmann in seinem Kader einbauen. Zuvor betreute er den Bezirksligisten TSV Murnau sowie die U19 der SpVgg Unterhaching in der Bundesliga.