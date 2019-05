Alles läuft für Forstinnings Dritte - Konkurrenten im direkten Duell

B-Klasse 6: Kompakt

In der B-Klasse 6 setzt sich der VfB Forstinning II an der Spitze ab. Im direkten Duell der Verfolger setzte sich der SV Bruck durch und überholte den TSV Oberpframmern II

FC Dreistern NT II – VfB Forstinning III 0:2

Ein Spieltag wie gemalt für den VfB Forstinning III. Verfolger Dreistern endgültig distanziert, Hohenlinden II verloren, und Pframmern II verliert gegen Bruck. Die Folge: Der VfB weist nun neun Zähler Vorsprung auf den dritten Rang auf und steht vor dem Durchmarsch von der C- in die A-Klasse. In den verbleibenden vier Partien muss Forstinning III noch einmal gewinnen. Angesichts der zwei kommenden Heimpartien gegen die beiden Tabellenletzten sicher machbar. Bei Dreistern II sorgten Markus Reith und Hassan Özmen für den 2:0-Sieg des Teams um das Trainergespann Marco Götz und Bernhard Klose.

VfB Forstinning III: Stankov, Brandes, Forsch, Stimmer, Baier, Zier, Neubert, Reith, Riepl, Ehrnstraßer, Kponton, Özmen.

Kirchheimer SC III – SV Hohenlinden II 3:1

Das direkte Aufeinandertreffen der beiden Mitkonkurrenten um den Aufstieg hätte man in Hohenlinden nur zu gerne ausgenutzt. Stattdessen musste man in Kirchheim nicht nur die siebte Saisonniederlage, sondern gleichzeitig auch einen herben Rückschlag im Rennen um die A-Klasse hinnehmen.

„Wir haben kein Kurzpassspiel aufgeführt und hatten zu viele einfache Ballverluste im Aufbauspiel“, analysierte SVH-Spielercoach Thomas Birnberger im Anschluss an die Begegnung. In Halbzeit eins gelang den Gästen deshalb nicht ein Torschuss. Erst mit der Umstellung in der Halbzeitpause wurde das Spiel des SVH zunehmend ansehnlicher, für einen Punktgewinn reichte es bei einer turbulenten Partie, die insgesamt drei Platzverweise beinhaltete, aber trotz des Anschlusses von Ludwig Baum (77.) nicht mehr. „Unterm Strich eine verdiente Niederlage“, bilanzierte Birnberger, man habe schlichtweg nicht an die Leistung der Vorwochen anknüpfen können.

SVH II: Sievers, Hirt, Prünster, Widdmann (46. Beran), Reischenbeck, Abstreiter, Chronopoulos, Schelmbauer, Wegmaier (46. Birnberger), Lihl, Baum.

ASV Glonn II – ATSV Kirchseeon II 2:2

Mit einem Abstaubertor von Michael Huber gelang dem ASV zwar die Führung (30.), doch die Chancen zur frühzeitigen Vorentscheidung wurden ausgelassen. So kam Kirchseeon auf und nutzte zwei Schnitzer von Glonns Keeper Johannes Wagner zum 2:1 (51./62.). Glonn warf nun alles nach vorne. Ein Foul an Michael Staudinger führte zum Elfmeter und dem Ausgleich durch Stefan Schubert (84.). Durch das Remis benötigt der ASV noch mindestens einen Zähler, um mit dem Abstieg nichts mehr zu tun zu haben.

Glonn II:Wagner, Schubert, Andre Grunnack, Ritzer, Hoelzl, Mini, Staudinger, Gruendinger, Michael Huber, Lukas Senckenberg, Martin Huber; Niedermayer, Prommersperger, Schedlbauer

Kirchseeon II: Schneider, Holzmannstetter, Glaser, Gutsmiedl, Ruckdeschel, Nowara, Roth, Hartmann, Mucha, Schober, Schneider; Dittrich, Breitling.

BSG Markt Schwaben – TSV Zorneding II 2:1

Ohne Top-Torjäger Markus Bielmeier agierte die BSG aus einer verstärkten Defensive heraus, um die zuletzt anfällige Abwehr zu unterstützen. Doch Zorneding kam trotzdem zur Führung durch Christian Frühling (29.). Markt Schwaben ließ sich nicht hängen und wurde noch vor der Pause mit dem Ausgleich von Korbinian Stern belohnt (40.). Im zweiten Durchgang präsentierte sich die Heimelf zunehmend selbstbewusster. Allerdings haperte es an der Chancenverwertung. Kurz vor Ende schlug die BSG in Person von Kapitän Nico Wagner zu: Einen feinen Pass durch die Schnittstelle der Zornedinger Abwehr erlief Wagner und gab Mirko Pietrzak im Kasten der Zornedinger Gäste das Nachsehen (84.).

Erleichterung bei BSG-Trainer Florian Harreiner: „Nach dem Rückstand sind wir positiv geblieben. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt und die letzte davon zum Siegtor genutzt. Unsere Taktik, auf eine verstärkte Defensive zu setzen, ist trotz des Rückstands aufgegangen.“

BSG: Schuch, Mayr, Thomalla, Reuter, Götz, Maskos, Petrino, Kammerlander, Wagner, Stern, Fähnle- Schweiger, Wachler, Rau.

Zorneding II: Pietrzak, Plowka, Clemens Holzmann, Linnemann, Körlin, Pfluger, Fruehling, Ali, Ostner, Oeckl, Thomas Holzmann; Wildegabriel, Zielke, Kapfelsperger.

TSV Steinhöring II – SpVgg Heimstetten 1:3

Im Abstiegskrimi verpasste es die Reserve des TSV Steinhöring, den Anschluss ans rettende Ufer herzustellen. Gegen den direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt ging die Elf von Murat Saglar nach 22 Minuten durch ein Eigentor der Gäste in Führung, schaffte es im Anschluss jedoch nicht, das Ergebnis zu verwalten. Heim-stetten gelang erst der Anschluss (35.), im Laufe des zweiten Durchgangs drehte der Vorletzte die Partie sogar. Durch die erneute Niederlage beträgt Steinhörings Abstand zu Platz zwölf bei noch vier ausstehenden Partien bereits elf Punkte. Der Klassenerhalt ist damit nur mehr rein rechnerisch möglich.

Steinhöring II: Billmayr, Braun, Bandevski, Feicht (28. Haworth), Schiller (66. Obermayer), Fischbach, Teubou (46. Nowak), Zimmermann, Urban, Ehmer, Eglseder.