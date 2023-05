Anzings Reserve schafft es in die A-Klasse – ATSV gibt Schützenhilfe

Von: Julian Betzl

Teilen

Der Zweitmannschaft des SVAs gelingt der Aufstieg in die A-Klasse. © Stefan Rossmann

Die Anzinger konnten sich mit einem 4:1-Erfolg den Aufstieg sichern. Dabei hat der ATSV mit seinem Sieg gegen Mitstreiter Feldkirchen mitgeholfen.

SV Hohenlinden II – SV Anzing II 1:4

Die Fußball-Kreisligareserve des SV Anzing konnte in den vergangenen Wochen bei ihren Anhängern durchaus den Eindruck erwecken, dass man gar nicht mehr so sehr an etwaigen Aufstiegsambitionen festhalten wolle. Fünf Partien in Folge konnte die Mannschaft von Trainer Rene Greithanner zuletzt nicht gewinnen – kein aussagekräftiger Nachweis von Aufstiegs- oder gar Meisterschaftsambitionen.

Im Gastspiel gegen den bereits feststehenden Absteiger aus Hohenlinden hat die Greithanner-Elf nun – gerade noch rechtzeitig – die Kurve gekriegt und Aufstieg gefeiert. Es dauerte zwar 40 Minuten lang, ehe Matthias Hausner den SVA-Torknoten zum 0:1 löste, doch nach der Pause fuhr man den erlösenden Aufstiegssieg ein.

Erst erhöhte Markus Lämmel auf 2:0 für die Gäste, dann traf Michael Reischenbeck für die Herliner vom Elfmeterpunkt zum 1:2-Anschluss (68.). Doch Antonio Wehner (71.) und Hausner zum zweiten (88.) ließen Anzing vom Spitzenreiter-Ausrutscher des TSV Feldkirchen profitieren und nach Punkten (44) gleich-, aber dank des gewonnenen direkten Vergleichs vorbeiziehen.

In puncto Meisterschaft hat nun Verfolger Grüne Heide Ismaning III noch zwei Chancen, den einen Punkt Rückstand wettzumachen, während die Greithanner-Elf am Sonntag (17 Uhr) zuhause gegen Srbija III einen in jedem Fall erfolgreichen Saisonabschluss feiert. (bj)

SVH II: Mayerhofer, Klein, Schelmbauer, Obermaier, Roß, Markovic, Wimmer, Rathke, Weizenbeck, Hufschmid, Reischenbeck; Ficklscherer, Winkler.

SVA II: Sonberger, Eisenhofer, Frank, Wünsch, Lämmel, Hausner, Munker, Hollerieth, Hitzinger, Straßer, Laufer; Ruppenstein, Stanglinger, Finauer, Lezi, Wehner.

TSV Feldkirchen – ATSV Kirchseeon II 2:3

Zum Anzinger Aufstiegsmacher schwang sich die Kirchseeoner Reserve auf, indem sie den bisherigen Spitzenreiter Feldkirchen auf fremdem Platz mit 3:2 besiegte, deren Aufstiegstraum platzen ließ – und damit den Saisonabschluss ordentlich vermieste. Obwohl Feldkirchen zur Pause 1:0 führte (28.). Hoch motiviert kam das Team von Matthias Mählen jedoch aus der Kabine zurück und konnte dank Freistoßkünstler Samuel Appelt ausgleichen (61.).

Kirchseeon war jetzt spielerisch zwar am Drücker, doch Feldkirchen drückte den Ball per Kopf unhaltbar über die Linie zum 2:1 (69.). Schlag auf Schlag ging es nun intensiver zur Sache und letztlich um den Aufstieg. Nach einer Ecke nutzte Tim Köck seinen Freiraum zum erneuten Ausgleich (73.).

Und nach einer langen Flanke von Danny Hahne auf den zweiten Pfosten schoss Ole-Lucas Knoll die Gäste per artistischer Direktabnahme in der 89. Spielminute zum 3:2-Sieg. Ein Dankeschön aus Anzing dürfte dem Siegtorschützen und der gesamten Mählen-Elf wohl sicher sein. (bj)

ATSV II: Schneider (33. Sewald), Dittrich, Hoppe, Köck, Alberter (31. Roth), Appelt, Roth, Krauss, Tewes (82. Knoll), Westner, Hahne.

TSV Poing II – FC Niksar Spor II 3:1

Tore: 1:0 Tizian Voigt (29.), 2:0 Matthias Rohe (42.), 3:0 Nico Simicevic (45.), 3:1 Tayfun Buyar (57.). Poing II: Hinz, Reischl, Simicevic, Blume, Blumoser, Hötscher, Fuchs, Voigt, Adler, Bremmer, Zogaj; Koller, Negele, Gattner, Rohe.